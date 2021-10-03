لأطفالك.. طريقة تحضير رينبو كيك بالخطوات

رينبو كيك من الحلويات الشهية والمميزة، وتميل الكثير من السيدات إلى إعداد رينبو كيك في المنزل لأطفالها .

وإليك طريقة تحضير رينبو كيك بالخطوات

مقادير رينبو كيك

كيك

470 جرام دقيق

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ملح

10 بياض بيض

300 ملى حليب

500 جرام سكر

180 ملى زيت

115 جرام زبده

1 ملعقة كبيرة فانيليا

كريمة الزبدة

3 كوب سكر بودرة

2 كوب زبده

1 ملعقة كبيرة فانيليا

الالوان

احمر

اصفر

برتقالى

اخضر

ازرق

موف



طريقة تحضير رينبو كيك

كيك

1- اخفقي بياض البيض والسكر حتى يصبح هش ثم يضاف زبدة وزيت تدريجيا

2- ثم ضعي الخليط في صينية مبطنة بورق زبدة

3- ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 160 لمدة من 15 إلى 20 دقيقة

كريمة الزبدة

1- تخفق الزبدة ثم يضاف السكر البودرة تدريجيا

2- ثم تقسم كريمة الزبدة في بولات ثم تلون كل بولة بأحمر وبرتقالي وأصفر وأخضر وموف وأزرق

3- ثم توضع طبقات الكيك ثم تحشى بكريمة الزبدة بالألوان المختلفة

4- وتقدم



