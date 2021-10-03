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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لأطفالك.. طريقة تحضير رينبو كيك بالخطوات

رينبو كيك
رينبو كيك

رينبو كيك من الحلويات الشهية والمميزة، وتميل الكثير من السيدات إلى إعداد رينبو كيك في المنزل لأطفالها .

وإليك طريقة تحضير رينبو كيك بالخطوات

 

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مقادير رينبو كيك

كيك

470 جرام دقيق 

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر 

1 ملعقة صغيرة ملح 

10 بياض بيض 

300 ملى حليب 

500 جرام سكر 

180 ملى زيت

115 جرام زبده 

1 ملعقة كبيرة فانيليا 

كريمة الزبدة

3 كوب سكر بودرة 

2 كوب زبده 

1 ملعقة كبيرة فانيليا 

الالوان

احمر 

اصفر 

برتقالى

اخضر 

ازرق 

موف 


طريقة تحضير رينبو كيك

كيك

1- اخفقي بياض البيض والسكر حتى يصبح هش ثم يضاف زبدة وزيت تدريجيا

2- ثم ضعي الخليط في صينية مبطنة بورق زبدة

3- ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 160 لمدة من 15 إلى 20 دقيقة

كريمة الزبدة

1- تخفق الزبدة ثم يضاف السكر البودرة تدريجيا

2- ثم تقسم كريمة الزبدة في بولات ثم تلون كل بولة بأحمر وبرتقالي وأصفر وأخضر وموف وأزرق

3- ثم توضع طبقات الكيك ثم تحشى بكريمة الزبدة بالألوان المختلفة

4- وتقدم

 

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