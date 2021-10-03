لأطفالك.. طريقة تحضير رينبو كيك بالخطوات

رينبو كيك من الحلويات الشهية والمميزة، وتميل الكثير من السيدات إلى إعداد رينبو كيك في المنزل لأطفالها .
وإليك طريقة تحضير رينبو كيك بالخطوات
مقادير رينبو كيك
كيك
470 جرام دقيق
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة ملح
10 بياض بيض
300 ملى حليب
500 جرام سكر
180 ملى زيت
115 جرام زبده
1 ملعقة كبيرة فانيليا
كريمة الزبدة
3 كوب سكر بودرة
2 كوب زبده
1 ملعقة كبيرة فانيليا
الالوان
احمر
اصفر
برتقالى
اخضر
ازرق
موف
طريقة تحضير رينبو كيك
كيك
1- اخفقي بياض البيض والسكر حتى يصبح هش ثم يضاف زبدة وزيت تدريجيا
2- ثم ضعي الخليط في صينية مبطنة بورق زبدة
3- ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 160 لمدة من 15 إلى 20 دقيقة
كريمة الزبدة
1- تخفق الزبدة ثم يضاف السكر البودرة تدريجيا
2- ثم تقسم كريمة الزبدة في بولات ثم تلون كل بولة بأحمر وبرتقالي وأصفر وأخضر وموف وأزرق
3- ثم توضع طبقات الكيك ثم تحشى بكريمة الزبدة بالألوان المختلفة
4- وتقدم