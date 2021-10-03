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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدأ التصوير.. كل ما تريد معرفته عن فيلم «القاهرة مكة» لـ منى زكى

منى زكى
منى زكى

تصدر اسم الفنانة منى زكى  مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها فى حفل إكسبو 2020 الذي يقام بمدينة دبي.

 

وكانت الفنانة منى زكى بدأت تصوير فيلهما الجديد الذى يحمل اسم “القاهرة مكة” خلال الفترة القليلة الماضية، ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن الفيلم. 

أحداث الفيلم 

 تبدأ أحداث  قبل أيام من سفر امرأة ذات ماضٍ سيء لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها تجد نفسها مجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعوداً، أو نزولاً.

أبطال فيلم القاهرة مكة 

يشارك فى بطولته كل من الفنان محمد علاء، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وخالد الصاوي، وشيرين رضا، والعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

 فيلم "Perfect Strangers"

كشف المنتج محمد حفظى عن الانتهاء من تصوير فيلم "Perfect Strangers" بنسخته العربية خلال الفترة الماضية.

وأكد محمد حفظى أنه من المقرر عرض  فيلم Perfect Strangers" للجمهور العربى خلال الفترة القادمة. 

فيلم  Perfect Strangers  من المقرر أن تدور أحداثه فى لبنان، إلا أنه من المقرر أن يضم ممثلين عرب آخرين، على رأسهم الفنانة منى زكى.

ويشارك فى بطولة  فيلم Perfect Strangers  بجانب منى زكى، كل من إياد نصار والفنان عادل كرم وجورج خباز وديامان بو عبود.

منى زكى فيلم القاهرة مكة Perfect Strangers فيلم Perfect Strangers الفنانة منى زكي محمد فراج المنتج محمد حفظي شيرين رضا خالد الصاوي

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