بتكلفة 8 ملايين جنيه.. توسعة ورصف طريق البر الغربي بالمريوطية.. شاهد

تقوم محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق بتطوير وتوسعة ورصف طريق البر الغربي للمريوطية بدءا من مثلث سقارة بطول ٢كم وبتكلفة ٨ ملايين ضمن خطة مديرية الطرق الاستثمارية للعام الحالي حيث تمت أعمال إزالة ورفع التعديات الموجودة علي الطريق وترحيل أعمدة الانارة لتنفيذ اعمال التوسعة.

وكان تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الكباري الواقعة بمناطق العروبة وأستديو مصر وتقاطع شارع ترسا مع المريوطية للوقوف علي التجهيزات النهائية للكباري لما لها من أهمية في نقل حركة المواطنين من وإلى البر الشرقي والغربي لطريق المريوطية مشدداً على ضرورة تغطية أي كابلات كهربائية بمحيط الكباري ليتماشى مع النسق العام للطريق.

يأتي ذلك في إطار المتابعات الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها للوقوف علي نسب التنفيذ تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التجهيزات النهائية لإقامة وتطوير كباري المشاة والسيارات الجاري انشاءها علي ترعة المريوطية .



وكلف المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية والتي تشمل دهان البلدورات ومد الكابلات الكهربائية وتركيب أعمدة الإنارة وإجراء التنسيق النهائي لأرصفه المشاة .



وتابع المحافظ إجراء التخطيط المروري للبر الغربي لطريق المريوطية مشدداً علي مديرية الطرق بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال للانتهاء من الطريق بالكامل .

وتفقد محافظ الجيزة ممشى الأكشاك الحضارية والمطاعم الجديدة الجاري تجهيزها بكورنيش المريوطية لمتابعة التجهيزات الجارية والوحدات الجديدة التي تم وضعها بالإضافة إلى أعمال البنية التحتيه التي يتم تجهيزها بالمنطقة من وصلات لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ودورات المياه مشدداُ على ضرورة أن تتم التجهيزات على أفضل ما يكون لينال استحسان المواطنين أسوة بما تم في المرحلة الأولى من الأكشاك.

وحرص المحافظ علي الالتقاء بأحد مستأجري الوحدات الحضارية بممشي المريوطية موجها بضرورة مراعاة الشكل الجمالي في الوحدة سواء كان مطعم او كافيه والحفاظ علي النظافه بمحيط الوحدة .



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وأشرف تامر رئيس حي الطالبية .