مازدا تكشف تفاصيل جديدة بشأن نسختها CX-5 الرياضية .. صور

تواصل شركة مازدا اليابانية من تعزيز تواجدها داخل الأسواق العالمية، و خاصة داخل سوق المملكة المتحدة، حيث كشف عن اسعار نسختها CX-5 موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيارت الرياضية المتعددة الاستخدام المدمجة، وتضم هذه النسخة باقة من التجهيزات الفنية إلى جانب العناصر المختلفة والتي تقوم بدعم قائد المركبة.

الأداء الفني لمحركات مازدا CX-5 موديل 2022

زودت السيارة مازدا CX-5 موديل 2022 بمحرك 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 163 حصانا بالاضافة إلى محرك اخر بسعة 2500 سي سي، قادر على انتاج 191 حصانا، ومحرك ديزل بسعة 2200 سي سي بقوة تتراوح بين 148 و 181 حصانا.

تصميم السيارة مازدا CX-5 موديل 2022

جاءت السيارة مازدا CX-5 موديل 2022 بمصابيح أمامية حادة المظهر مع شبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع والتي تمنحها افضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع حزمة من مستشعرات الحركة الامامية والخلفية، مع مفهوم رباعي الابوب، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق، بينما تأتي من الداخل بالعديد من انظمة الرفاهية والتحكم، و حزمة من وسائل الحماية والامان وبرامج دعم قائد السيارة على تحديات الطريق.

اسعار السيارة مازدا CX-5 موديل 2022

تأتي الفئة الاولى سكاي أكتيف-جي بسعر يبدأ من 37.750 دولار، بينما تأتي النسخة سكاي أكتيف-دي بقيمة قدرها 49.749 دولار، أما الفئة الثالثة سكاي أكتيف-جي GT Sport Auto تأتي بسعر 50.820 دولار، وجاءت الفئة الرابعة بين منظومة المحركات سكاي أكتيف-دي AWD GT Sport Auto بقيمة قدرها 52.988 دولار.