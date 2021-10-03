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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعدام 164 كيلو دواجن وهمبورجر مجهولة المصدر

دواجن غير صالحة
دواجن غير صالحة

قررت النيابة العامة ، اعدام 164 كيلو جرام دواجن، وهمبورجر بحوزة صاحب مخزن مواد غذائية تابع لأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وذلك لإدارته مخزن بدون ترخيص.

وكانت تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (164 كيلو جرام دواجن – 110 كيلو لحوم – 90 كيلو جرام همبورجر – 600 كيلو دقيق – 400 كيلو جرام زيت طعام – 150 كيلو كاتشب "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها") بحوزة صاحب مخزن مواد غذائية تابع لأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وذلك لإدارته مخزن بدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إستخدامها بالمطعم المشار إليه غاشاً جمهور المستهلكين.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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