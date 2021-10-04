أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 4-10-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021:

سعر طن حديد عز 14700 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14400 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 13700 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 13700 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.



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وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1030 جنيها للطن

أسمنت النصر 990 جنيها للطن

أسمنت السويس 975 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1010 جنيهات للطن

اسمنت حلوان 980 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 925 جنيها للطن

أسمنت سيناء 910 جنيهات للطن

أسمنت أسوان 885 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 955 جنيه للطن

اسمنت العسكري بني سويف 920 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.