موجز السوشيال ميديا.. ايمي سمير غانم تطلب من جمهورها الدعاء.. خالد الغندور يشيد بموهبة محمد صلاح "الزمالكاوي"

يرصد موقع “صدى البلد”، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
بعد هدفه التاريخي.. العالم يتحدث عن محمد صلاح : الهرم الرابع
روبي تتألق في أحدث ظهور بإطلالة أنيقة.. شاهد
بفستان أحمر.. نانسي عجرم تتألق في أحدث جلسة تصوير
كل ما هو زملكاوي جميل.. خالد الغندور يشيد بموهبة محمد صلاح
إلهام شاهين عن نجاح حظر تجول في المهرجانات الدولية: فخورة بمصريتي
ايمي سمير غانم تطلب من جمهورها الدعاء: مش عارفة أكون تمام
ريهام سعيد تشيد بمحمد صلاح: الله على المصري لما يصمم