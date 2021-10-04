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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 4- 10-2021

سعر الدولار ولعملات
سعر الدولار ولعملات الأجنبية والعربية

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار  وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الاثنين 4- 10-2021، والتي جاءت كالتالي:

 

 سعر الدولار اليوم

 سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64  جنيه للشراء.

 

  سعر اليورو

سعر اليورو 18.26 جنيه للبيع و 18.08 جنيه للشراء.

 

  سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.36 جنيه للبيع و 21.01 جنيه للشراء.

 

   سعر الريال السعودي

 سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.

 

  سعر الدينار الكويتي

  سعر الدينار الكويتى 52.22 جنيه للبيع و 49.25 جنيه للشراء.

العملات الاجنبية سعر صرف الدولار اسعار العملات الاجنبية والعربية صدى البلد سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي

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