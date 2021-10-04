سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 4- 10-2021

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الاثنين 4- 10-2021، والتي جاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 18.26 جنيه للبيع و 18.08 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 21.36 جنيه للبيع و 21.01 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتى 52.22 جنيه للبيع و 49.25 جنيه للشراء.