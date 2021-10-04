"لم أفكر مرتين"... انتقال مصمم أستون مارتن لـ"داسيا" يثير التكهنات

أعلن مصمم السيارات الرائد لشركة أستون مارتن، مايلز نورنبيرجر، انضمامه لفريق عمل شركة "داسيا".

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، النقلة من رئيس قطاع التصميم والتطوير في أستون مارتن، إحدى أغلى وأعرق العلامات التجارية البريطانية التي لا تقدم منتجاتها سوى لصفوة المجتمع والمشهورة بالإصدارات المحدودة لعدد قليل من الأثرياء في المجتمع إلى شركة داسيا للسيارات الموجهة في المقام الأول لفئات وشرائح جماهيرية أكثر شعبية، نقلة غريبة ومثيرة للتكهنات جعلت من "مايلز" الذي أشرف على تصميم رائعته الفالكايري مادة لعناوين مواقع أخبار السيارات، النقلة وصفت من قبل موقع أوتور كار بأنها "نقلة صادمة" وغير متوقعة بالمرة.

وعلق موقع "أوتوو كار" على انتقال "مايلز" قائلا "إن تصميم سيارة خارقة بقوة 1160 حصانًا وبمحرك V12 التي لا تباع سوى بأرقام محدودة للغاية، مختلف كليا عن أن تكون مسؤولا عن تصميم السيارة الأكثر مبيعًا في أوروبا الآن، خاصة عندما تكون تكلفة سيارة واحدة من أستون مارتن حوالي 280 ضعف من ثمن داسيا".

قال "مايلز" ردًا على اختياره الغريب، "عملت في سيتروين وصممت C3 Picasso ، كما عملت مع شركة DS التجارية قبل إطلاقها وفي بداياتها، وعملت على مفهوم C-Cactus ، أنا متنوع في سياسات عملي، لقد فعلت الكثير من الأشياء من قبل. لقد أمضيت بعض الوقت في لاند روفر و فورد و لينكولن في الولايات المتحدة، أنا عملت مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية واسعى دائما إلى التنوع في أعمالي".

وأكد "مايلز" أنه سعيد بالعمل مع "داسيا" "لقد أتيحت لي في حياتي المهنية العديد من الفرص ولكن هذه الفرصة تحديدا هي ما أثارت اهتمامي حقًا لأنهم في تلك الرحلة للتطوير، وهي فرصة لن أحصل عليها مع اي شركة أخرى في السوق حاليا، داسيا ستعطيني زخمًا في حياتي المهنية، دائما متطورة وتتقدم للأمام".

بالفعل العلامة التجارية الرومانية المملوكة لرينو تخطط للتوسع في تشكيلة منتجاتها وتقديم إبداعات جديدة تليق بذائقة مايلز، وهو ما جعله لا يتردد أبدا عندما عرض عليه منصبه الجديد، قائلا "عندا اتصل بي جيل فيدال، نائب رئيس التصميم في رينو، ليسألني إن كنت مهتما بقيادة داسيا الفترة القادمة لم أفكر مرتين في الأمر".