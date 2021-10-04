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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتسهيلات في السداد تصل لـ 20 عاما.. تعاونيات الإسكان تطرح 50 وحدة بمدينة 15 مايو

رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ،  طرح ٥٠ وحدة سكنية بموقع متميز بمدينة ١٥ مايو بمشروع ٢٢ عمارة بالمجاورة رقم ٣١ .

 

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وأوضح الدكتور حسام الدين مصطفى رزق ، أن مساحات الوحدات السكنية بالمشروع تتراوح ما بين ٦٨ إلى ٨٥ م2 ، مع تيسيرات في السداد تصل لـ 20 عاماً ، على أن يكون التسليم فوريا.


وأضاف أنه سيتم تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيه اعتباراً من يوم  الاثنين الموافق ١٨ أكتوبر وحتي يوم الخميس الموافق ٢٨ أكتوبر الجاري، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في " 3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر " .


وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق ١٠ نوفمبر المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.

رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تعاونيات البناء والإسكان ١٥ مايو

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