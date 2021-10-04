من الكواليس.. منه فضالي تكشف عن ملامح دورها في فيلم "آخر نيزك"

نشرت الفنانة، منة فضالي، فيديو من كواليس الفيلم الجديد "آخر نيزك"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكشفت فضالي عن ملامح الشخصية التي ستقدمها في الفيلم، وكتبت من خلال الفيديو معلقة: "اسيا من فيلم اخر نيزك".

وتشارك منة فضالي في فيلم “ميني بار”، يذكر أن صناع وأبطال فريق العمل توقفوا عن تصويره منذ أكثر من عام بعد أن انتهوا من تصوير أكثر من 40% ، من مشاهده الداخلية والخارجية ،ولكنه توقف لعدة أسباب من بينها، تداعيات وانتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) مما أثر على انخفاض نسبة التشغيل فى دور العرض السينمائى فالتى وصلت إلى 50% قبل أن تزيد فى الآونة المنقضية إلى 70% مما ساعد ذلك على التحفيز والرجوع إلى البلاتو من جديد .

فيلم «مينى بار» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ، ويعد أبرزهم النجم نضال الشافعى ، مدحت تيخا، صلاح عبد الله ، أمينة ، منه فضالى ، راندا البحيرى ، محمد أتوكا ، طاهر أبو ليله ، علاء مرسى ، روان فؤاد ، ياسر الزنكلونى ، محمود فارس ، علاء زينهم ، حسن عبد الفتاح ، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى ، إبرام سمير ، مارى وجيه ، الكابتن لوشا ،المطرب العراقى محمد السالم ، بسام كارم ، ماجد إسكندر، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل ، ياسر على ماهر ، الفنان الراحل فايق عزب.