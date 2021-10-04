لعدم الاستعداد للعام الدراسي..وكيل التعليم بمطروح يحيل بعض المسئولين للتحقيق

تحويل مدير مدرسة ثانوى بمطروح وعاملين ببعض المدارس للتحقيق لعدم الانضباط

قرر عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إحالة مدير مدرسة طه ساطور الثانوية بنات وشئون الطلاب بها للشئون القانونية لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال في أداء المهام والواجبات المكلفين بها .

كما قرر وكيل الوزارة خلال جولة تفقدية على عدد من المدارس لبحث الاستعدادات لانطلاق الدراسة تحويل عدد من العاملين بعدد من المدارس للتحقيق لعدم القيام بواجباتهم المهنية والإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية المنوطة بهم وذلك وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة.

ووجه وكيل الوزارة بقيام لجنة للوقوف علي أسباب غياب العديد من العاملين بالمدارس ومعالجة السلبيات الموجودة بها فوراً بالإضافة إلي مراجعة مخالفات نقل وتحويلات الطالبات بطه ساطور الثانوية بنات والتي تم رصد بعضها خلال الجولة التفقدية.