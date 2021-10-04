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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: الرئيس الروسي لم يضع شروطًا للاجتماع مع نظيره الأوكراني

صدى البلد

أكد المتحدث الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه لا توجد شروط لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول إمكانية عقد لقاء مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.


وقال بيسكوف - في تصريح بشأن إمكانية إجراء محادثات ثنائية بين بوتين وزيلينسكي خلال الأشهر القليلة المقبلة - : "السبب الرئيسي وراء عدم اجتماع بوتين مع نظيره الأوكراني هو عدم تحديد الملفات والقضايا التي قد يتم عقد لقاء ثنائي بين بوتين وزيلينسكي لمناقشتها"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية على نشرتها الإنجليزية.


وشدد المتحدث الرئاسي الروسي، على أن بوتين لم يرفض أبدًا إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع. لاسيما أن الأخير أكد استعداده أيضًا لعقد مثل هذا الإجتماع، ولكن من الضروري أولاً تحديد ما يمكن أن يناقشه الرئيسان.


جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، قد أعرب أمس الأحد، عن استعداده للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وجهًا لوجه.


وقال زيلنسكي : "أؤكد مجددًا استعدادي للاجتماع مع بوتين في أي توقيت، واعتقد أن هذه ستكون خطوة صحيحة، لأن اللقاء (وجهًا لوجه) يمكن أن يكون موضوعيًا".

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