حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عمر الطيبي: المنافسة تدفع المطور المصري نحو الابتكار

المهندس عمر الطيبي
المهندس عمر الطيبي
ولاء عبد الكريم

قال المهندس عمر الطيبي المطور العقارى ، إن السوق المصري يتمتع بحجم كبير وفرص استثمارية واعدة، ما يقلل من المخاوف المتعلقة بالمنافسة بين المطورين.

وأشار الطيبي خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، الذي تنظمه سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، إلى أن المشاريع في مناطق البحر الأحمر تخضع لدراسات موسعة تمتد حتى أسواق اليونان وإسبانيا وفرنسا، لفهم الطلب السياحي والمستثمرين الباحثين عن وجهات ملائمة للهروب من الشتاء.

وأضاف أن المنافسة تجعل المطور المصري مضطرًا لتطوير نفسه وتأقلم استراتيجياته لتقديم مشروعات مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق المحلية والدولية.

وأكد الطيبي أن النموذج التجاري للمطور المصري قادر على التعامل مع تحديات السوق، من خلال التسويق والإدارة والبيع والتطوير المستمر، بما يعزز فرص التوسع ويضمن تحقيق عوائد استثمارية مجزية.

وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.

المهندس عمر الطيبي مؤتمر عُمان مصر أرض الفرص اخبار مصر مال واعمال مصر وسلطنة عمان الطلب السياحي القطاع السياحي قطاع التطوير العقاري في مصر

