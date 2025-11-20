عمر الطيبي: المنافسة تدفع المطور المصري نحو الابتكار

قال المهندس عمر الطيبي المطور العقارى ، إن السوق المصري يتمتع بحجم كبير وفرص استثمارية واعدة، ما يقلل من المخاوف المتعلقة بالمنافسة بين المطورين.

وأشار الطيبي خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، الذي تنظمه سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، إلى أن المشاريع في مناطق البحر الأحمر تخضع لدراسات موسعة تمتد حتى أسواق اليونان وإسبانيا وفرنسا، لفهم الطلب السياحي والمستثمرين الباحثين عن وجهات ملائمة للهروب من الشتاء.

وأضاف أن المنافسة تجعل المطور المصري مضطرًا لتطوير نفسه وتأقلم استراتيجياته لتقديم مشروعات مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق المحلية والدولية.

وأكد الطيبي أن النموذج التجاري للمطور المصري قادر على التعامل مع تحديات السوق، من خلال التسويق والإدارة والبيع والتطوير المستمر، بما يعزز فرص التوسع ويضمن تحقيق عوائد استثمارية مجزية.

وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.