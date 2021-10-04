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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف: الناس كل حياتي| فيديو

جورج وسوف
جورج وسوف

طمأن المطرب جورج وسوف جمهوره على حالته الصحية بعد حالة الجدل التى أثيرت حوله فى الساعات القليلة الماضية، حيث انتشرت شائعات وفاته بشكل كبير. 

وقال جورج وسوف فى لقاء له ببرنامج “بلا تشفير” على قناة “الجديد” : اننى حاليا بصحة جيدة ولا صحة لما تردد خلال الساعات القليلة الماضية. 

وأضاف جورج وسوف : "حياتى الشخصية بسيطة حيث اننى إنسان بسيط وأحب البساطة.

وأوضح جورج وسوف : “الناس كل حياتي ولو طلعت على المسرح وهما بيعطوني طاقة”. 

شائعة وفاة جورج وسوف 

وكان تداول رواد السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية انباء تفيد وفاة الفنان الكبير جورج وسوف وذلك من خلال تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجاهل جورج وسوف، ما تم تداوله وقام بنشر صورة جمعته بالفنانة هدى، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الاسنتجرام”، وعلق على الصورة قائلاً: “صدفة حلوة جمعتني اليوم بالفنانة هدى ابتسامة وروح حلوة وذوق”.

القصة الكاملة لشائعة وفاة جورج وسوف

بعد حفل جورج وسوف.. إعفاء مدير مهرجان جرش بسبب سوء تنظيم فعالياته

مهرجان جرش 

يذكر أن  عاد سلطان الطرب جورج وسوف، بعد غيابه لسنوات عن مهرجان جرش، بحفل جماهيري أشعل معه مدرجات المسرح الجنوبي في المدينة الاثرية طرباً ونثر من خلاله البهجة والفرح لدى جمهوره المتعطش لسماع أغانيه.

الفنان منذر رياحنه  قدم الحفل بالقول «انتو رح تقدمو ابو وديع رح نحكي كلنا سوا ...  شكرا لوجودكم وهتف الرياحنه مع الجمهور ابو وديع ابو وديع .. وقال اترك تقديم ابو وديع لكم انتم جمهوره ومحبينه».  

ودخل الوسوف ليحيي جمهوره قائلا" اهلا فيكم في جرش".

جمهور الحفل، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثين، استقبل الوسوف بعاصفة من التصفيق وبالهتاف المعهود "ابو وديع .. ابو وديع"، بعد صعوده على المسرح.

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