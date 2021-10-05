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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5- 10-2021

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر ، استقرارا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5-10-2021، بعد زيادته أمس بمتوسط 3 جنيهات في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا 773 جنيها .


وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة 883 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب 663 جنيها .


وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة  515 جنيها .


ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6143 جنيها و أوقية الذهب 27.5 ألف جنيه وكيلو الذهب  883.43 ألف جنيه.


أسعار الذهب اليوم بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر

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