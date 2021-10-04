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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ماحكم إخراج الزكاة لعلاج الأب؟ .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

حكم إخراج الزكاة لعلاج الأب.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا من خلال منصة الفيديوهات " يوتيوب"، يقول: هل يجوز دفع زكاة المال لعلاج والدي؟

حكم إخراج الزكاة لعلاج الأب

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائلة: لا يجوز ذلك، فالأصول والفروع ممن تجب نفقتهم لا يجوز إعطائهم من الزكاوات إلا في حالة واحدة وهي الدين والعجز عن سداده.

ولفت شلبي إلى أنه من فقهاء الحنفية "أبو شجاع" من قال بإن خمس لا يجوز الزكاة لهم من بينها من تلزم المزكي نفقته وهم الأصول والفروع.

هل يجوز إخراج الزكاة لأخٍ مُسن لا يعمل؟

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دفع مال الزكاة للأخ المسن الذي لا يعمل ولا مال له، جائز ولا بأس به.

وأوضح أمين الفتوى، في فتوى حول جواز قيام الأب بإعطاء زكاة ماله لابنته المحتاجة إن البنت المتزوجة من زوج فقير ولها أولاد يصح إعطاؤها من مال الزكاة.

 وقالت دار الإفتاء بجواز إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم، وأنه جائزٌ شرعًا ما دام هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي.

وأشارت في فتوى لها على موقعها الرسمي أنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة" رواه أحمد وغيره.

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 حكم إخراج الزكاة للإنفاق على تعليم الابن في الخارج

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "لديَّ مبلغ من المال، ولي ابن يدرس بالخارج، فهل يجوز الإنفاق عليه من هذه الزكاة الخاصة بالمال إنفاقًا كليًّا أو جزئيًّا؟

وقالت الإفتاء فى ردها على الفتوى، إنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا، إلا إن كان من باب كونهم غرماء، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين.

وأضافت، أنه بناء على ذلك فإنه لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة المفروضة لابنه إلا إذا كان مدينًا.

حكم إخراج الزكاة لعلاج الأب حكم الزكاة في أموال اليتامى حكم الزكاة في مال السفيه والمجنون حكم إعطاء الزكاة لمن له راتب هل يجوز دفع الزكاة للاخت المتزوجة

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