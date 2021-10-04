أحدهما من أصل لبناني.. فوز الأمريكيين ديفيد جوليوس وأرديم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب 2021

فاز عالمان أمريكيان بجائزة نوبل في الطب لعام 2021، لاكتشافهما الطريقة التي تشعر بها أجسامنا بحرارة الشمس أو اللمس.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطاني، يتقاسم ديفيد يوليوس وأرديم باتابوتيان، من الولايات المتحدة، جائزة نوبل لهذا العام في الطب أو علم وظائف الأعضاء عن دراستهما في استشعار الجسم للمس ودرجة الحرارة.

Just in! New medicine laureate Ardem Patapoutian and his son Luca, watching the #NobelPrize press conference shortly after finding out the happy news.



Stay tuned for our interview with Patapoutian coming up soon!



Photographer: Nancy Hong pic.twitter.com/44OCpRSTki — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

واكتشف العالمان كيف تحوّل أجسامنا الإحساس إلى رسائل كهربائية في الجهاز العصبي، كما نسبت لجنة نوبل الفضل إلى الثنائي في 'فتح أحد أسرار الطبيعة' في حفل توزيع الجوائز في ستوكهولم، السويد، اليوم الاثنين.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

إكتشاف مهد الطريق

وقالت اللجنة إن اكتشافهم مهد الطريق لتطوير علاجات جديدة لتسكين الآلام.

وقالت جمعية نوبل في بيان إعلان الجائزة: "قدرتنا على الشعور بالحرارة والبرودة واللمس ضرورية للبقاء وتدعم تفاعلنا مع العالم من حولنا"

وأضاف البيان: "أوضحت الاكتشافات الأساسية للحائزين جائزة نوبل هذا العام في علم وظائف الأعضاء أو الطب كيف يمكن للحرارة والبرودة واللمس إطلاق إشارات في نظامنا العصبي. القنوات الأيونية المحددة مهمة للعديد من العمليات الفسيولوجية وظروف المرض.

واستخدم ديفيد يوليوس "الكابسيسين"، وهو مركب لاذع من الفلفل الحار الذي يحفز الإحساس بالحرقان، لتحديد جهاز استشعار في النهايات العصبية للجلد يستجيب للحرارة. فيما استخدم أردم باتابوتيان الخلايا الحساسة للضغط لاكتشاف فئة جديدة من أجهزة الاستشعار التي تستجيب للمحفزات الميكانيكية في الجلد والأعضاء الداخلية".

بروفيسور يوليوس

وقال توماس بيرلمان ، الأمين العام للجنة نوبل ، في الحفل إن البروفيسور يوليوس والبروفيسور باتابوتيان 'متفاجئان للغاية' بفوزهما بالجائزة.

وأضاف، لقد تفوقوا على العلماء وراء لقاحات كورونا التي أنقذت ملايين الأرواح خلال الوباء، والذين كان يُعتقد أنهم الأوائل.

على الرغم من أن أبحاث الأساتذة في مجال اللمس تعود إلى عام 1997، إلا أن اللجنة قالت إن الآن هو 'الوقت المناسب' للاعتراف بها.

وأضاف عبد المنيرة، عضو لجنة نوبل لعلم وظائف الأعضاء أو الطب: `` لقد غيرت وجهة نظرنا بشكل عميق حول كيفية شعورنا بالعالم.

في العام الماضي، فقدنا حاسة اللمس، خلال عناق على سبيل المثال. هذه هي المستقبلات التي تمنحنا الشعور بالدفء والقرب.

تمنح الجائزة المرموقة بميدالية ذهبية و 10 ملايين كرونة سويدية ، أي حوالي 843 ألف جنيه إسترليني، وتأتي أموال الجائزة من وصية تركها مبتكر الجائزة ، المخترع السويدي ألفريد نوبل ، الذي توفي عام 1895.

وحصل البروفيسور يوليوس البالغ من العمر 65 عامًا، من جامعة كاليفورنيا، على جائزة لعمله حول سبب شعورنا بالحرقان عندما نأكل الفلفل الحار.

واكتشف لأول مرة المستقبل المحدد الذي يستجيب للكابسيسين، المادة الكيميائية التي تعطي الفلفل الحرارة.

هذا المستقبل مسؤول عن الألم الذي نشعر به استجابة للحرارة الجسدية، مثل عندما تحرق نفسك بفنجان من القهوة ، على سبيل المثال.

ما الذي اكتشفوه؟

كان العلماء أول من اكتشف كيف تشعر أجسادنا بدفء الشمس أو عناق أحد الأحباء.

لقد حددوا المستقبلات التي تشتعل استجابةً لمحفزات مثل الحرارة والبرودة واللمس.

كانت هذه العملية حاسمة لبقاء الإنسان ، لكن كيفية عملها كانت لغزًا.

حدد البروفيسور يوليوس المستشعرات الكامنة وراء درجة الحرارة بينما سلط البروفيسور باتابوتيان الضوء على المستقبلات المسؤولة عن اللمس.

ومهدت الاكتشافات الطريق للعلاجات التجريبية، وخاصة تخفيف الآلام.

أدى هذا الاختراق إلى اكتشاف عدد من أجهزة استشعار درجة الحرارة الأخرى ، بما في ذلك جهاز يستجيب للبرودة.

في عمله في معهد سكريبس للأبحاث في سان دييغو، وجد البروفيسور باتابوتيان مستقبلات منفصلة في خلايانا يتم تشغيلها عند لمسنا.

وقال البروفيسور بيرلمان: 'هذا يكشف حقًا أحد أسرار الطبيعة'.

'إنه في الواقع شيء مهم لبقائنا، لذا فهو اكتشاف مهم للغاية وعميق.'

والجائزة هي الأولى من نوعها التي تُمنح هذا العام، بينما منحت الجوائز الأخرى للعمل المتميز في مجالات الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.

ولا يزال وباء كورونا يطارد احتفالات نوبل، التي عادة ما تكون مليئة بأبهة العالم القديم وبريقه، حيث تم تأجيل المأدبة في ستوكهولم للعام الثاني على التوالي وسط مخاوف مستمرة بشأن الفيروس والسفر الدولي.

وذهبت جائزة العام الماضي للأمريكيين هارفي ألتر وتشارلز رايس والبريطاني مايكل هوتون للعمل في تحديد فيروس التهاب الكبد الوبائي “سي” المسبب لتليف الكبد وسرطان الكبد.

نشأة يوليوس وباتابوتيان

ولد البروفيسور يوليوس عام 1955 في نيويورك، وحصل على الدكتوراه في عام 1984 من جامعة كاليفورنيا ، بيركلي ، وكان زميلًا لما بعد الدكتوراه في جامعة كولومبيا بنيويورك.

باتابوتيان

ولد البروفيسور باتابوتيان عام 1967 في بيروت ، لبنان. في شبابه ، انتقل من بيروت التي مزقتها الحرب إلى لوس أنجلوس وحصل على الدكتوراه في عام 1996 من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ، باسادينا

ديفيد يوليوس

البروفيسور يوليوس عالم فيزيولوجي أمريكي ولد عام 1955 في نيويورك.

حصل على الدكتوراه في عام 1984 من جامعة كاليفورنيا ، بيركلي ، وكان زميلًا لما بعد الدكتوراه في جامعة كولومبيا بنيويورك.

تم تجنيده في جامعة كاليفورنيا ، سان فرانسيسكو في عام 1989 حيث يعمل الآن أستاذًا.

ركز عمل البروفيسور يوليوس على الآليات الجزيئية للإحساس بالألم.

كان أول من اكتشف المستقبلات التي تحول درجة الحرارة إلى ألم في الجسم.

أرديم باتابوتيان

ولد البروفيسور باتابوتيان عام 1967 في بيروت ، لبنان.

في شبابه ، انتقل من بيروت التي مزقتها الحرب إلى لوس أنجلوس وحصل على الدكتوراه في عام 1996 من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ، باسادينا.

كان زميلًا لما بعد الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا ، سان فرانسيسكو. منذ عام 2000 ، هو عالم في Scripps Research ، La Jolla ، كاليفورنيا حيث يعمل الآن أستاذًا.

وهو محقق في معهد هوارد هيوز الطبي منذ عام 2014.

ركز عمله على دراسة المستشعرات التي تترجم المحفزات الميكانيكية إلى إشارات كيميائية، وهذه المستشعرات هي أساس شعورنا باللمس والألم والصوت وتدفق الدم.

وفيما يلي أسماء الفائزين بجائزة نوبل للطب في السنوات العشر الأخيرة:

2021: ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان (الولايات المتحدة)

2020: هارفي ألتر وتشارلز رايس (الولايات المتحدة) ومايكل هوتن (بريطانيا)

2019: وليام كايلين وغريغ سيمنزا (الولايات المتحدة) وبيتر راتكليف (بريطانيا)

2018: جيمس ب. أليسون (الولايات المتحدة) و تاساكو هونجو (اليابان)

2017: جيفري س. هال ومايكل روسباخ ومايكل دبليو يانغ (الولايات المتحدة)

2016: يوشينوري أوسومي (اليابان)

2015: وليام كامبل (ايرلندا) وساتوشي أومورا (اليابان) ويويو تو (الصين)

2014: جون أوكيف (بريطانيا والولايات المتحدة) وماي بريت موزر وإدفارد إي موزر (النروج)

2013: جيمس روثمان وراندي شيكمان (الولايات المتحدة) وتوماس سودوف (المانيا)

2012: شينيا ياماناكا (اليابان) وجون ب. غوردون (بريطانيا)