قبل مناقشته رسالة ماجستير.. رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل محافظ القليوبية الأسبق

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الدكتور عادل زايد، أستاذ إدارة الأعمال ورئيس لجنة القطاع التجاري بالمجلس الأعلى للجامعات، ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، ومحافظ القليوبية الأسبق، والذي حضر لمناقشة رسالة ماجستير لأحد الباحثين في إدارة الأعمال بكلية التجارة بالجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة شيرين أبو وردة، عميد كلية التجارة.



في سياق متصل، شهدت كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، اليوم، مناقشة الرسالة المقدمة من الباحثة فاطمة السيد هيكل، والتي جاءت تحت عنوان «دور الجدارات الإدارية في تعزيز أداء الجامعات الحكومية المصرية».

وضمت لجنة المناقشة والحكم، كلاً من: الدكتور عادل محمد عبدالحليم زايد، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة ورئيس لجنة القطاع التجاري بالمجلس الاعلى للجامعات ومحافظ القليوبية الأسبق، «رئيساً و عضواً من الخارج»، والدكتورة شيرين حامد أبو وردة، أستاذ التسويق وعميد كلية التجارة جامعة كفرالشيخ «مشرفاً ومناقشاً»، والدكتور حسين مصيلحى سيد أحمد أستاذ التسويق، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة كفرالشيخ «مشرفـاً و مناقشاً».

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