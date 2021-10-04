باقة 20 ألف ريال .. 5 سيارات SUV موديل 2021 في عمان| صور

تتعدد الموديلات الخاصة بإصدارات 2021 داخل السوق العماني، والتي تتنوع بين فئة السيدان، و الهاتشباك المتوسطة وصغيرة الحجم، بالاضافة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من عائلية الـ SUV، والتي تلاقي اقبال كبير نسبة إلى مساحتها العائلية، بالاضافة إلى التجهيزات الخاصة بكل شركة من منتجي السيارات.

1 - جي إم سي أكاديا دينالي موديل 2021

تأتي السيارة جي إم سي أكاديا دينالي موديل 2021 بمكابح ABS و EBD، و خاصية دعم الفرامل BA، مع خاصية التحذير عند مغادرة المسار، و برنامج كشف النقاط العمياء، مع خاصية متابعة ضغط الاطارات، ومستشعرات ركن امامية وخلفية لسهولة التحكم مع كاميرا لمساعد قائد المركبة تتصل عبر شاشة داخلية لعرض الوسائط المتعددة أيضا وبرامج الملاحة .

وتستمد السيارة جي إم سي أكاديا دينالي موديل 2021 قوتها من سواعد محرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 310 حصانا، وعزم اقصى للدوران 366 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 7 ثواني.

ويبلغ سعر السيارة جي إم سي أكاديا دينالي موديل 2021 داخل السوق العماني بقيمة قدرها 18.800 ريال.

2 - تويوتا لاند كروزر برادو موديل 2021

تضم السيارة تويوتا لاند كروزر برادو موديل 2021 محرك رباعي الاسطوانات سعة 2700 سي سي، ينتج قوة 164 حصانا، وعزم اقصى للدوران 246 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 170 كيلومتر في الساعة، وقوة تسارع من 0 لـ 100 كم خلال 13.5 ثانية.

بالاضافة إلى محرك اخر رباعي الاسطوانات ايضا ولكن بسعة 3000 سي سي، بقوة 161 حصانا، وعزم اقصى للدوران 400 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية تعمل عبر منظومة الدفع الكلي ايضا، ولكن تنطلق من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كم/ساعة في غضون 11.7 ثانية.

كما تضم ايضا محرك اخر مكون من 6 اسطوانات وبسعة 4000 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 271 حصانا، و 381 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل السرعة القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، مع قوة انطلاق من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 9 ثوان.

وتبدأ أسعار السيارة تويوتا لاند كروزر برادو موديل 2021 داخل السوق الكويتي من 14.100 ريال حتى 19.500 ريال.

3 - تويوتا فورتشنر موديل 2021

تستمد السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2021 قوتها من نوعين من المحركات الاول سعة 2700 سي سي، رباعي الاسطوانات، ينتج قوة قدرها 164 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 245 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي، بينما تصل السرعة القصوى إلى 180 كم/ساعة، بالاضافة غلى قوة انطلاق من 0 لـ 100 في غضون 12 ثانية.

بينما تنطلق الفئة الاعلى تجهيز من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق مدتها 9 ثوان فقط، حيث تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سيلندر سعة 4000 سي سي، قادر على انتاج 235 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 376 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 187 كم/ساعة.

يتراوح سعر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2021 في عمان بين 12.300 ريال و 15.700 ريال.

4 - جيب رانجلر Unlimited موديل 2021

تأتي السيارة جيب رانجلر Unlimited موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.173 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.877 متر، و 1.842 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.423 متر، و مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 362 لتر، وتقدم السيارة بمصابيح led، ومقدمة jeep الشهيرة ذات المقاطع الهوائية الطولية.

وزودت السيارة جيب رانجلر Unlimited موديل 2021 بمحرك 4 سليندر سعة 2000 سي سي، بقوة 375 حصانا، و 637 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع قوة انطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6 ثوان، وقوة اعلى تجهزًا تتكون من محرك سداسي الاسطوانات سعة 3600 سي سي، ينتج قوة 285 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 353 نيوتن/متر مع سرعة قصوى تصل إلى 185 كيلومتر في الساعة.

تبدأ أسعار السيارة جيب رانجلر Unlimited موديل 2021 من 17.990 ريال وحتى 22.990 ريال عماني.

5 - لاند روفر رنج روفر إيفوك موديل 2021

تتسارع السيارة لاند روفر رنج روفر إيفوك موديل 2021 من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.5 ثانية، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 200 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 320 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، في حين تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 216 كيلومتر في الساعة.

وتحتوي السيارة مانع للسرقة إنذار، قفل مركزي، خاصية رصد النقاط العمياء، و خاصية تحديد المسارات، ودعم الفرامل BA، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD، و كاميرا خلفية ومحيطة، و مستشعرات حركة أمامية وخلفية.

ويبلغ اسعار السيارة لاند روفر رنج روفر إيفوك موديل 2021 داخل السوق العماني بداية من 18.590 ريال وحتى 25.860 ريال.