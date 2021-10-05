وحش الهواتف الشبابية.. سعر ومواصفات Galaxy M52 5G الأفضل من سامسونج

اعتمدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية في الفترة الأخيرة على إطلاق عددا من الهواتف الذكية من الفئة الشبابية بأسعار مناسبة، كان آخرها Galaxy M52 5G وركزت سامسونج ضمن خطتها على ضمان منافسة عدد من الشركات الأخرى مثل أوبو حيث تصدر هواتفها بميزات وقدرات أكبر مع أسعار أعلى نسبيا.

ويتميز هاتف Galaxy M52 5G الذي أطلقته سامسونج منذ أيام بعدد من الإمكانات التي تجعله الهاتف الشبابي المثالي بامتياز حيث يأتي بسعر مناسب وقدرات كبيرة مع تقنية الجيل الخامس 5G .

وبحسب موقع MySmartPrice فإن هاتف Galaxy M52 5G يعتبر وحش الهواتف الشبابية والمتوسطة بقدرة بطاريته الكبيرة وأداء معالجه العملاق.



ويأتي هاتف Galaxy M52 5G بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED Plus، وبدقة عرض + FHD ، و معدل تحديث 120هرتز في الثانية، مع نوتش في منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر لبصمة اليد تحت الشاشة.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M52 5G كاميرا ثلاثية خلفية الأساسية بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

يحتوي هاتف Galaxy M52 5G على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة البرنامج One UI 3.1 من سامسونج، على نظام التشغيل أندرويد 11 .

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy M52 5G بمعالج من نوع Snapdragon 778G 5G من إنتاج شركة كوالكوم، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للزيادة.

ويتوفر هاتف Galaxy M52 5G فى 3 ألوان هي الأزرق والأسود والأبيض، بسعر يبدأ من 450 دولار أمريكي أي ما يعادل 7 آلاف و100 جنيه مصري.