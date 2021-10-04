عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات في جورجيا دعمًا لـ ساكاشفيلي من مكان سجنه

الرئيس الأسبق لجورجيا
الرئيس الأسبق لجورجيا ميخائيل ساكاشفيلي

تجمع أنصار الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي اليوم الاثنين بالقرب من مكان احتجازه في سجن في مدينة روستافي الجورجية مطالبين بالإفراج عنه.

وكان ساكاشفيلي قد اعتقل من قبل السلطات في جورجيا في 1 أكتوبر بعد وصوله إلى البلاد.

ويواجه ساكاشفيلي الذي قاد "ثورة الورود" في جورجيا عام 2003 وتولى منصب الرئيس من 2004 إلى 2013، 4 قضايا جنائية يتهم في إطارها بسوء استغلال السلطة والتستر، وصدر في إطار اثنتين منها حكمان بسجنه 3 و 6 سنوات.

وأعلنت السلطات الجورجية مرارا أنها ستحتجز ساكاشفيلي الذي انتقل عام 2013 إلى أوكرانيا حيث تولى حتى 2016 عدة مناصب حكومية، بمجرد عبوره الحدود.

توعد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن كييف ستبذل قصارى جهدها لإعادة الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، المحتجز في جورجيا، إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بمدينة تروسافيتس الأوكرانية، اليوم الأحد: "أقوم دائما بإعادة المواطنين الأوكرانيين. وساكاشفيلي هو مواطن أوكراني، ولذلك سيتعلق ذلك به أيضا".

وأضاف: "سنقوم بذلك"، مشيرا إلى أن وزارتي الخارجية الأوكرانية والجورجية ورئيسي الوزراء للبلدين سيقومون بحل هذه المسألة.

وأفاد الرئيس الأوكراني أيضا بأنه لم يعرف عن توجه ساكاشفيلي إلى جورجيا قبل ظهور الأنباء بهذا الخصوص في وسائل الإعلام، معبرًا عن اعتقاده أن قرار ساكاشفيلي حول عودته إلى الوطن كان خاطئا.

ويحمل الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي الجنسيتين، الجورجية (حيث موطنه الأصلي) والأوكرانية (مكتسبة).

الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي مواقع التواصل الاجتماعي سجن ساكاشفيلي ثورة الورود أوكرانيا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الرئيس الجورجي الأسبق

موضوعات متعلقة

وثائق باندورا تكشف عن ثروات سرية الزعماء العالم.. والقادة يرفضون الاتهامات.. ماذا جاء في التسريبات؟

7 مليارات دولار خسائر مارك زوكربيرج بعد ساعات من تعطل "فيسبوك"

97 مليار دولار سنويا.. أرباح مالك أكبر موقع إباحي في العالم

عطل فيسبوك.. بيانات 1.5 مليار مستخدم معروضة للبيع على الإنترنت

الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عمان بعد إعصار شاهين

استشهاد عنصر أمني.. السودان: مقتل 4 إرهابين من داعش وضبط 4 آخرين

وزير المالية البريطاني: الخروج من الاتحاد الأوروبي في مصلحتنا.. واتعهد بخفض الضرائب

الملك سلمان وولي العهد يعزيان سلطان عمان في ضحايا إعصار شاهين

ترشيحاتنا

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

السودان: مقتل 4 إرهابيين وتوقيف 4 آخرين واستشهاد ضابط صف

تفاصيل زيارة شيخ الأزهر لـ الفاتيكان.. وثيقة نداء مشترك بين القادة الدينيين

مظاهرات في جورجيا دعمًا لـ ساكاشفيلي من مكان سجنه

فيسبوك يستبعد احتمالية التعرض لـ هجمات إلكترونية

طلاب يطورون سيارة نقل كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشائر الخير.. انتهاء الموجة الرابعة لـ كورونا في مصر قريباً | تفاصيل

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

تقارير تكشف حقيقة اختراق وتسريب بيانات 1.5 مليار حساب شخصي على فيسبوك

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

خبير معلومات يوضح سبب توقف فيسبوك وواتس اب وانستجرام ..فيديو

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

فيديو

فيديو جراف.. الشاب مصطفى ضربوه بحجر.. فرح يتحول إلى مأتم في أبوالنمرس .. ما القصة

فيديوجراف.. إعصار شاهين يقترب من السعودية

بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف: الناس كل حياتي| فيديو

لارش فيلكس.. نهاية مأساوية لصاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ