مظاهرات في جورجيا دعمًا لـ ساكاشفيلي من مكان سجنه

تجمع أنصار الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي اليوم الاثنين بالقرب من مكان احتجازه في سجن في مدينة روستافي الجورجية مطالبين بالإفراج عنه.

وكان ساكاشفيلي قد اعتقل من قبل السلطات في جورجيا في 1 أكتوبر بعد وصوله إلى البلاد.

ويواجه ساكاشفيلي الذي قاد "ثورة الورود" في جورجيا عام 2003 وتولى منصب الرئيس من 2004 إلى 2013، 4 قضايا جنائية يتهم في إطارها بسوء استغلال السلطة والتستر، وصدر في إطار اثنتين منها حكمان بسجنه 3 و 6 سنوات.

وأعلنت السلطات الجورجية مرارا أنها ستحتجز ساكاشفيلي الذي انتقل عام 2013 إلى أوكرانيا حيث تولى حتى 2016 عدة مناصب حكومية، بمجرد عبوره الحدود.

توعد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن كييف ستبذل قصارى جهدها لإعادة الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، المحتجز في جورجيا، إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بمدينة تروسافيتس الأوكرانية، اليوم الأحد: "أقوم دائما بإعادة المواطنين الأوكرانيين. وساكاشفيلي هو مواطن أوكراني، ولذلك سيتعلق ذلك به أيضا".

وأضاف: "سنقوم بذلك"، مشيرا إلى أن وزارتي الخارجية الأوكرانية والجورجية ورئيسي الوزراء للبلدين سيقومون بحل هذه المسألة.

وأفاد الرئيس الأوكراني أيضا بأنه لم يعرف عن توجه ساكاشفيلي إلى جورجيا قبل ظهور الأنباء بهذا الخصوص في وسائل الإعلام، معبرًا عن اعتقاده أن قرار ساكاشفيلي حول عودته إلى الوطن كان خاطئا.

ويحمل الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي الجنسيتين، الجورجية (حيث موطنه الأصلي) والأوكرانية (مكتسبة).