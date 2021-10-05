حقيقة تمكن طفل صيني عمره 13 عامًا من تعطيل فيس بوك وواتساب

أثار خبر صادم منسوب لوكالة “رويترز” للأنباء، صدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أفاد بأن طفل صيني، يبلغ من العمر 13 عامًا فقط؛ هو السبب وراء تعطل مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - واتساب - إنستجرام).

وبالبحث والتقصي؛ تبين أن الخبر الذي يزعم بأن هاكر صيني يدعى «جي سو» هو المسئول عن تعطل خدمات فيسبوك واتساب وإنستجرام؛ عار تمامًا من الصحة.

وكان الخبر قد أثار صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعطل خدمات فيسبوك، واتساب، إنستجرام وعدد من المواقع العالمية.

وبالتأكد من عدم صحة الخبر؛ أوضح عدد من الخبراء العالميين أن العطل كان ناتجًا عن خطأ في التطبيق جعل الوصول إلى خوادم «فيس بوك» غير متاحة.

فيس بوك تعتذر للمستخدمين

وقدمت شركة فيس بوك، اعتذارًا رسميًا لمستخدميها عبر تويتر، كتبت فيه: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".