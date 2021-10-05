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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا ترقص في حفل زفاف ابن شقيق حميد الشاعري.. شاهد

يسرا
يسرا

تداول فيديو للفنانة يسرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترقص على أغنية “جلجلي جلجلة”، للفنان حميد الشاعري، وذلك في حفل زفاف ابن شقيق الأخير، بحضور عدد كبير من نجوم الفن. 

 

وتفاعل مع الفيديو، عدد كبير من مستخدمي مواقع  التواصل الاجتماعي، وجاءت أبرز التعليقات ما بين: 
“ربنا يسعدهم- وما شاء الله”.

 

ومن المقرر أن تشارك الفنانة يسرا فى بطولة فيلم “ليلة العيد”، تأليف أحمد عبد الله، ويشارك في بطولته “سميحة أيوب، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، يسرا اللوزي، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول”، وعدد آخر من الفنانين.

 

وسبق أن صرحت “يسرا” لـ “صدى البلد” بأن تصوير فيلم “ليلة العيد” توقف؛ بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وانشغالها في تصوير مسلسلها الأخير “حرب أهلية”، فضلا عن انشغال المخرج سامح عبد العزيز فى تصوير فيلمه «تماسيح النيل».

 

وأوضحت أن العمل يقدم فكرة جديدة ومختلفة، وأتمنى ان ينال اعجاب الجمهور خاصة أنه مليء بالتشويق والإثارة، ويشارك في البطولة، كل من “سيد رجب وعبير صبري”، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.


 

محمد لطفي الفنانة يسرا احمد خالد صالح يسرا اللوزي فيروس كورونا

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