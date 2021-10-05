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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف علي سبب غياب أفشة عن رحلة الأهلي إلى النيجر

محمد مجدي أفشة نجم
محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي

تأكد غياب محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن مواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الــ32 من دوري أبطال إفريقيا بالنيجر. 

وقال مصدر بالأهلي أن أفشة قد حدد موعد حفل زفافه يوم 12 أكتوبر الجاري وبالتالي فأنه لن يكون ضمن بعثة الأهلي التي ستغادر إلي النيجر.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب التتش، استعدادا لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر المقرر إقامتها ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

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محاضرة مطولة

وقبل انطلاق مران الأهلي، عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين، تحدث فيها عن المرحلة المقبلة، ومباراة الحرس الوطني بطل النيجر، التي تمثل ضربة البداية للفريق، في رحلة الاحتفاظ بلقب دوري أبطال إفريقيا.

مران بدني وتدريبات بالكرة

وعقب المحاضرة أدى لاعبو الأهلي فقرة  تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل أن يخوض الفريق تدريبات الكرة، التي بدأت بفقرة لبناء الهجمة من منتصف الملعب مع التركيز على الكرات العرضية.

تقسيمة وتصويب على المرمى

وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة حارسي مرمى، وبعد انتهاء التقسيمة والمران خاض الرباعي وليد سليمان وكريم فؤاد ومحمد محمود ومحمد هاني، فقرة خاصة للتصويب على المرمى.

مشاركة بيرسي تاو

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

جلسة مع أفشة وصلاح محسن

وبعد نهاية مران الأهلي حرص بيتسو موسيماني على عقد جلسة مطولة مع محمد مجدي أفشة، أعقبها بجلسة مع صلاح محسن، وذلك في إطار الجلسات الفردية التي يعقدها المدير الفني للفريق مع اللاعبين لمنحهم تعليمات خاصة بهم.

البروتوكول الطبي لرحلة النيجر

وتحدث الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر، استعدادا لمباراة فريق الحرس الوطني في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وجود مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال أبو عبلة إن الأهلي سيجري مسحة طبية قبل السفر إلى النيجر، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.

موقف محمود متولي من مباراة النيجر

وفيما يتعلق بتطورات إصابة محمود متولي لاعب الفريق، قال أبو عبلة إن متولي اشتكى من آلام في أوتار الركبة، وحالته في تحسن بشكل مستمر، ومن المنتظر عودته للمشاركة في مران الأهلي عقب مباراة الحرس الوطني الأولى في النيجر، والمقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الجاري، ضمن ذهاب الدور 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

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