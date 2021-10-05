عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يشهد احتفالات الاتحادات النوعية الرياضية بنصر أكتوبر المقامة بجامعة بورسعيد

صدى البلد

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، احتفالات الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بنصر أكتوبر ، المقامة بالمقر الرئيسي للجامعة في مدينة بورفؤاد، ضمن الاحتفالات بالذكرى 48 لانتصار حرب أكتوبر، بحضور الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، والدكتور جلال سالم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد المصري الرياضي للشركات والاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، وعدد من أبطال حرب أكتوبر، اللواء أيمن حب الدين واللواء فكري صالح وعدد من الفنانين ومنهم أحمد فؤاد سليم، وسامح الصريطي.


وتضمنت احتفالية جامعة بورسعيد عرض فيديوهات عن بطولات حرب أكتوبر، وتحدث عدد من المشاركين بالمعركة عن ذكرياتهم مع الحرب، كما جرى تكريم عدد من أبطال انتصار أكتوبر.


وأكد محافظ بورسعيد، أنه تعلم على يد قادة حرب أكتوبر، واكتسب خبراته من خبراتهم فى ميدان المعركة، وتعلم منهم الفداء والتضحية من أجل الوطن، مقدما التهنئة للقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى 48 لانتصار أكتوبر 73.

شاهد... "صدى البلد" يرصد مراحل صناعة السفن والمراكب الخشبية في بورسعيد


وكانت جامعة بورسعيد، قد نظمت صباح اليوم، ماراثون رياضي، شهد إطلاق عشرات الحمام - رمز السلام - في سماء المدينة، بمشاركة طلاب الجامعة، ومديرية الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي للشركات، والاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، والذين تنافسوا في ركوب الدراجات الهوائية والجري والمشي.

IMG-20211005-WA0007
IMG-20211005-WA0007
IMG-20211005-WA0003
IMG-20211005-WA0003
IMG-20211005-WA0006
IMG-20211005-WA0006
IMG-20211005-WA0004
IMG-20211005-WA0004
IMG-20211005-WA0005
IMG-20211005-WA0005
بورسعيد الاتحاد المصري الشباب والرياضة محافظ بورسعيد الشعب المصري احتفالات حرب اكتوبر مديرية الشباب والرياضة اللواء عادل الغضبان طلاب الجامعة

ترشيحاتنا

دعاء تيسير العمل والرزق.. احرص عليه يوميا قبل الخروج من المنزل

الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة ورياح بعدة مناطق

لـ التجار.. آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله بالقانون الجديد

حكم من مات قبل أن يقضى ما فاته من صلوات؟ مستشار المفتي يوضح

مستشار رئيس الوزراء: هدفنا الوصول إلى حكومة بدون تعاملات ورقية

خسر 7 مليارات أمس.. ثروة زوكربيرج تحتاج لـ2 مليون سنة شغل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مقر تحت الأرض.. إجراءات رادعة من التعليم لمواجهة الدروس الخصوصية

إضافة الأبناء من سن عامين فأكثر على بطاقات التموين بهذه الشروط

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

أعضاء هيئة التدريس أبرزها..5 فئات معفاة من الضريبة|تفاصيل

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي في موسم الرياض ومباراة خيالية مع باريس سان جيرمان|فيديو

دليل 100% على وجود الفضائيين.. ظهور طبقين طائرين في السماء |صور

في ذكرى ميلادها.. كيف أحرجت بطلة «تايتانك» كيت وينسليت ليوناردو دي كابريو؟

نشرة المنوعات| حقيقة تمكن طفل صيني من تعطيل فيسبوك وواتساب.. عضة عنكبوت تتسبب في بتر أصابع رجل.. سمكة قرش تلتهم ساق شاب

فيديو

فيديو جراف.. رأفت الهجان.. كرمه السادات وإيهاب نافع حلقة وصل مع المخابرات.. تفاصيل

فيديوجراف| من أجل الحب.. أميرة يابانية تتنازل عن كل ما تملك

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

اﻟﻤﺰﻳﺪ