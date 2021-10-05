الغضبان يشهد احتفالات الاتحادات النوعية الرياضية بنصر أكتوبر المقامة بجامعة بورسعيد

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، احتفالات الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بنصر أكتوبر ، المقامة بالمقر الرئيسي للجامعة في مدينة بورفؤاد، ضمن الاحتفالات بالذكرى 48 لانتصار حرب أكتوبر، بحضور الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، والدكتور جلال سالم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد المصري الرياضي للشركات والاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، وعدد من أبطال حرب أكتوبر، اللواء أيمن حب الدين واللواء فكري صالح وعدد من الفنانين ومنهم أحمد فؤاد سليم، وسامح الصريطي.



وتضمنت احتفالية جامعة بورسعيد عرض فيديوهات عن بطولات حرب أكتوبر، وتحدث عدد من المشاركين بالمعركة عن ذكرياتهم مع الحرب، كما جرى تكريم عدد من أبطال انتصار أكتوبر.



وأكد محافظ بورسعيد، أنه تعلم على يد قادة حرب أكتوبر، واكتسب خبراته من خبراتهم فى ميدان المعركة، وتعلم منهم الفداء والتضحية من أجل الوطن، مقدما التهنئة للقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى 48 لانتصار أكتوبر 73.



وكانت جامعة بورسعيد، قد نظمت صباح اليوم، ماراثون رياضي، شهد إطلاق عشرات الحمام - رمز السلام - في سماء المدينة، بمشاركة طلاب الجامعة، ومديرية الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي للشركات، والاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، والذين تنافسوا في ركوب الدراجات الهوائية والجري والمشي.

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