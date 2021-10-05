محافظ المنوفية يلتقي وفد ذوي الهمم لبحث مطالبهم

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بوفد من ذوي الهمم بمكتبه بالديوان العام لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم وإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها في إطار اللوائح والقوانين ، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.



في بداية اللقاء ، قدم أعضاء الوفد شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية لمجهوداته المضنية وحرصه على الاهتمام بهم وتلبية احتياجاتهم والتي من أهمها تخصيص قطعة أرض بقرية شبرا باص لإنشاء نادى لذوي الهمم لمزاولة أنشطتهم الرياضية والثقافية ، حيث أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهداً في تقديم دعمه الكامل لأبنائه من ذوى الهمم وتحقيق طموحاتهم ، فضلاً عن تقديم كافة الخدمات المتاحة لهم .



وتم مناقشة عدد من الملفات التي تهم ذوي الهمم من أبناء المحافظة وعلى رأسها بحث إجراءات تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز متطور للعلاج المائي والطبيعى والوظيفى والتأهيلى لمرضى ضمور الأعصاب والمخ والشلل الدماغى ، وكذا إنشاء مركز وحدة رعاية وإقامة لمرضى ضمور العضلات ، وعلى الفور كلف محافظ المنوفية إدارة أملاك الدولة بالديوان العام لترشيح قطعة أرض بإحدى القرى الأم بناحية شبين الكوم لإنشاء المركز المتطور .



وفى نهاية اللقاء ، أهدى الوفد مصحفاً هدية تذكارية لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته الدائمة للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة ذوي الهمم واهتمامه بالتواصل الدائم معهم .



من جانبه أكد محافظ المنوفية مدى حرصه وإهتمامه بعقد لقاءات بصفة دورية مع ذوي الهمم والحالات الإنسانية للاستماع إليهم للمساهمة في دمجهم في كافة القطاعات والفعاليات فضلاً عن تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لضمان توفير حياة كريمة .