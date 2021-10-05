عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي وفد ذوي الهمم لبحث مطالبهم

صدى البلد

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بوفد من ذوي الهمم بمكتبه  بالديوان العام لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم وإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة  لها في إطار اللوائح والقوانين ، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.


في بداية اللقاء ،  قدم أعضاء الوفد شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية لمجهوداته المضنية وحرصه على الاهتمام بهم وتلبية احتياجاتهم والتي من أهمها تخصيص قطعة أرض بقرية شبرا باص لإنشاء نادى لذوي الهمم لمزاولة أنشطتهم الرياضية والثقافية ، حيث أكد محافظ المنوفية  على أنه لا يدخر جهداً في تقديم دعمه الكامل لأبنائه من ذوى الهمم وتحقيق طموحاتهم ، فضلاً عن تقديم كافة الخدمات المتاحة لهم .


وتم مناقشة عدد من الملفات التي تهم ذوي الهمم من أبناء المحافظة وعلى رأسها بحث إجراءات تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز متطور للعلاج المائي والطبيعى والوظيفى والتأهيلى لمرضى ضمور الأعصاب والمخ والشلل الدماغى ، وكذا إنشاء مركز وحدة رعاية وإقامة لمرضى ضمور العضلات ، وعلى الفور كلف محافظ المنوفية إدارة أملاك الدولة بالديوان العام لترشيح قطعة أرض بإحدى القرى الأم بناحية شبين الكوم لإنشاء المركز المتطور .


وفى نهاية اللقاء ، أهدى الوفد مصحفاً هدية تذكارية لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته الدائمة للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة ذوي الهمم واهتمامه بالتواصل الدائم معهم .


من جانبه أكد محافظ المنوفية مدى حرصه وإهتمامه بعقد لقاءات بصفة دورية مع ذوي الهمم والحالات الإنسانية للاستماع إليهم للمساهمة في دمجهم في كافة القطاعات والفعاليات فضلاً عن تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لضمان توفير حياة كريمة .

المنوفية محافظة المنوفية ذوى الهمم اخبار المحافظات

ترشيحاتنا

دعاء تيسير العمل والرزق.. احرص عليه يوميا قبل الخروج من المنزل

الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة ورياح بعدة مناطق

لـ التجار.. آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله بالقانون الجديد

حكم من مات قبل أن يقضى ما فاته من صلوات؟ مستشار المفتي يوضح

مستشار رئيس الوزراء: هدفنا الوصول إلى حكومة بدون تعاملات ورقية

خسر 7 مليارات أمس.. ثروة زوكربيرج تحتاج لـ2 مليون سنة شغل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مقر تحت الأرض.. إجراءات رادعة من التعليم لمواجهة الدروس الخصوصية

إضافة الأبناء من سن عامين فأكثر على بطاقات التموين بهذه الشروط

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

أعضاء هيئة التدريس أبرزها..5 فئات معفاة من الضريبة|تفاصيل

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي في موسم الرياض ومباراة خيالية مع باريس سان جيرمان|فيديو

دليل 100% على وجود الفضائيين.. ظهور طبقين طائرين في السماء |صور

في ذكرى ميلادها.. كيف أحرجت بطلة «تايتانك» كيت وينسليت ليوناردو دي كابريو؟

نشرة المنوعات| حقيقة تمكن طفل صيني من تعطيل فيسبوك وواتساب.. عضة عنكبوت تتسبب في بتر أصابع رجل.. سمكة قرش تلتهم ساق شاب

فيديو

فيديو جراف.. رأفت الهجان.. كرمه السادات وإيهاب نافع حلقة وصل مع المخابرات.. تفاصيل

فيديوجراف| من أجل الحب.. أميرة يابانية تتنازل عن كل ما تملك

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

اﻟﻤﺰﻳﺪ