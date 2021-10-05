هدية منار لأحفادها.. مصرية تبدع في تجفيف الخضراوات والفاكهة بالطاقة الشمسية

منار معبد، سيدة مصرية قررت استغلال منزلها الريفى بمنطقة دهشور لإطلاق مشروعها المميز لتجفيف كافة أنواع الفواكه والخضار بالطاقة الشمسية فى وقت قصير ودون الحاجة لإضافة الملح أو السكر مستعينة ببعض سيدات القرية البسيطات كى يكون مصدر دخل لهن يساعدهن على مشاق الحياة .



تقول منار لـ صدي البلد انا في الاساس جولوجية عملت في مجال البترول، ثم في مجال التدريس، وأخيرا عملت في الإدارة بالجامعة الأمريكية، ثم قررت البدء في المشروع وفكرت في شيء يفيد سيدات القرى خاصة غير المتعلمات.



و تابعت : الفكرة بدأت عندما كنت ابحث لأحفادي عن طعام صحي بعيدا عن الحلوي المصنعة و المواد الحافظة ، فلجأت لتجفيف الفاكهة في المنزل بعد غسلها ووضعها في الفرن الكهربائي، ونالت إعجابهم هم وأصدقاؤهم في المدرسة.

و أستكملت : أحببت العمل على مشروع يعمل على إعادة المصريين إلى العادات الصحية من أكل الطعام الصحي، وأكل الطعام في موسمه، وعدم تناول الأطعمة المعالجة كميائيا، والأشياء المعلبة .

و توضح : نعتمد فى العملية على جودة المنتج من فواكه وخضر، ثم نقوم بتقطيعها إلى شرائح صغيرة لتسريع التجفيف، ونضعها فى المناشر ونغطيها جيداً منعاً للتعرض للهواء أو الرطوبة، وبعد العديد من المحاولات تعلمنا كيفية التجفيف في أقل وقت ممكن لتظل الأطعمة محتفظة بقيمتها الغذائية ولا تتلف لأطول وقت.



وتلفت منار إلى أن مصر لديها طاقة شمس مجانية وصحية والتي يجب استغلالها، وذلك شجعها للسفر إلى الهند؛ لدراسة كيفية التجفيف بالطاقة الشمسية، ووجدت أنهم يستخدمون التجفيف لجميع أنواع الأطعمة .

وعن العوائق التى واجهتها فى هذا المشروع تقول: هناك عوائق كثيرة ولكن العائق الحقيقي هو كيفية تغيير الثقافة الغذائية والوعى الغذائى للمصريين، خاصة فى ظل انتشار الأطعمة السريعة، و صعوبة اقناع الأمهات بضرورة إقناع أطفالهن بتناول الوجبات الصحية.