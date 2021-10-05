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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان تطرح 50 وحدة سكنية بمدينة 15 مايو.. خطوات التقديم والشروط

ارشيفية
ارشيفية

أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان،  طرح 50 وحدة سكنية بموقع متميز بمدينة 15 مايو بمشروع 22 عمارة بالمجاورة رقم ٣١.

 

وأضاف “رزق”، في تصريحاته، أن مساحات الوحدات السكنية بالمشروع تتراوح بين ٦٨ و٨٥ م2 ، مع تيسيرات في السداد تصل لـ 20 عاما، على أن يكون التسليم فوريًا.


وأكد أنه سيتم تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيه اعتباراً من يوم  الاثنين الموافق ١٨ أكتوبر وحتي يوم الخميس الموافق ٢٨ أكتوبر الجاري، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في " 3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر " .


وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق ١٠ نوفمبر المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.

 

الدكتور حسام الدين مصطفى الأسكان الإسكان تطرح 50 وحدة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الحجز للوحدات السكنية

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الإسكان تطرح 50 وحدة سكنية بمدينة 15 مايو.. خطوات التقديم والشروط

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