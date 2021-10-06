هل مقوي الأظافر يمنع صحة الوضوء؟ الإفتاء ترد

هل مقوي الأظافر يمنع صحة الوضوء .. ورد سؤال لدار الإفتاء تقو صاحبته “هل مقوي الأظافر يمنع صحة الوضوء” ومن جانبه، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لو كان هناك شيء موجود على اليد يحول دون وصول الماء إليه، فهذا يعني أن غسل اليدين لم يحدث بتمامه.



وأوضح خلال إجابته على سؤال « هل مقوى الأظافر يمنع صحة الوضوء؟»، عبر فيديو على موقع اليوتيوب ،أن كل ما يمنع وصول الماء الى أصل الأظافر لا يصح الوضوء مع وجوده، ولكن هناك أشياء أخرى توضع على الأظافر لون فقط كالحناء وهذه لا تمنع وصول الماء الى الأظافر لأن اللون ليس مادة.



وتابع قائلًا: "إذا كانت هناك مادة موجودة على اليد أو على الأظافر وتزال فلا بد من إزالتها عند الوضوء وإن كان لون فقط فاللون لا يمنع من صحة الوضوء".

حكم الصلاة مع طلاء الأظافر

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حكم الوضوء مع وجود طلاء أظافر على اليدين، قائلًا: «إنه في حال كان طلاء الأظافر لطيفًا وليس كثيفًا، بحيث لا يمنع وصول الماء للأظافر، فيجوز الوضوء عليه».

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أتوضأ لصلاة الفجر ثم أضع مكياجا على وجهي، وأردت الوضوء لصلاة الظهر فهل يجوز أن أتوضأ وأنا أضع المكياج أم على مسحه كاملًا؟»، أن طلاء الأظافر اللطيف هو الذي لا يمنع وصول الماء للأظافر، مثله مثل الحناء، التي هي صبغ يصبغ الشيء فلا يمنع وصول الماء للأظافر.

وأضاف المفتي السابق، أنه يجوز الوضوء عليه، لأنه لطيف على عكس النوع القديم الكثيف الذي به جرم، فيمنع وصول الماء أثناء الوضوء، وهو ما كان يستخدم قديمًا.

ولفت إلى أن هناك نوعًا من طلاء الأظافر يشبه الحناء ولا يمنع وصول الماء، ولكن هذا النوع قد يتم غشه، ويمكن اختباره عن طريق قطعة من الشاش، فتضع بها طبقة من طلاء الأظافر، وتنقط عليه بالماء، فإذا نفذ لما خلفه يكون شفافًا ويجوز الوضوء به، وإذا لم تنفذ فيكون مانعًا لوصول الماء ولا يجوز الوضوء به.

وتابع: «إنه بعد وضع المكياج تجوز الصلاة ولا شيء في ذلك مادامت متوضِّئَة، حتى لو وضعت طلاء أظافر، لكن إذا حان وقت صلاة الظهر ونقضت وضوئها فهل يجوز لها ان تتوضأ على المكياج؟، مُجيبًا: أن هناك نوعين من المكياج، نوع يمنع وصول الماء، ونوع لا يمنع وصول الماء، فإذا كان لا يمنع وصول الماء يجوز الوضوء أثناء وضعه، لكن إذا كان يمنع وصول الماء فلا يجوز الوضوء عليه بل تجب إزالته أولًا.