مياه أسوان تنفذ حملة توعية بقرية الكلح غرب بمركز إدفو

وجه العميد مهندس يحيى عبد المنعم ابو زيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إدارة التوعية بضرورة تكثيف حملات التوعية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات القومية وضرورة الحفاظ عليها.

وقال إن الشركة نفذت حملة توعية بقرية الكلح غرب بمركز ادفو شملت استطلاع رأى المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة ورصد الشكاوى والمقترحات لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وكذا طرق الأبواب ولقاء جماهيرى مع اللجنة المجتمعية بالقرية.

وأوضح أبو زيد أن مبادرة حياة كريمة هى نقلة نوعية لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات الجمهورية ولاسيما محافظات جنوب الصعيد تحظى باهتمام الدولة المصرية.

وأضاف أبو زيد أن المكون التوعوى والمجتمعى يتسق مع أهداف المبادرة الرئاسية وأنه لابد من وجود رسائل للتوعية تكون محددة وقريبة من المواطن الاسوانى وتستهدف جميع الفئات العمرية المرأة والطفل والشباب وقادة الرأى ومؤسسات المجتمع المدني لتحقق الحملات التوعوية تأثيرا إيجابيا لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة فى التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى.

ومن جانبه أكد المهندس ضياء منسق حياه كريمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقطاع ادفو أن المبادرة الرئاسية حققت إنجازات كبيرة وحلولا لمشكلات دامت لسنوات.