عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه أسوان تنفذ حملة توعية بقرية الكلح غرب بمركز إدفو

ارشيفية
ارشيفية

وجه العميد مهندس يحيى عبد المنعم ابو زيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إدارة التوعية بضرورة تكثيف حملات التوعية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات القومية وضرورة الحفاظ عليها.

وقال  إن الشركة نفذت حملة توعية بقرية الكلح غرب بمركز ادفو شملت استطلاع رأى المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة ورصد الشكاوى والمقترحات لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وكذا طرق الأبواب ولقاء جماهيرى مع اللجنة المجتمعية بالقرية.

وأوضح أبو زيد أن مبادرة حياة كريمة هى نقلة نوعية لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات الجمهورية ولاسيما محافظات جنوب الصعيد تحظى باهتمام الدولة المصرية.

وأضاف أبو زيد أن المكون التوعوى والمجتمعى يتسق مع أهداف المبادرة الرئاسية وأنه لابد من وجود رسائل للتوعية تكون محددة وقريبة من المواطن الاسوانى وتستهدف جميع الفئات العمرية المرأة والطفل والشباب وقادة الرأى ومؤسسات المجتمع المدني لتحقق الحملات التوعوية تأثيرا إيجابيا لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة فى التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى.

ومن جانبه أكد المهندس ضياء منسق حياه كريمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقطاع ادفو أن المبادرة الرئاسية حققت إنجازات كبيرة وحلولا لمشكلات دامت لسنوات.

 

العميد مهندس يحيى عبد المنعم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان حملة توعية بقرية الكلح مبادرة حياة كريمة

ترشيحاتنا

الأمير عبد العزيز بن سلمان: مصر والسعودية دولة واحدة| فيديو

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

حكم تربية الكلاب في المنزل.. أمين الفتوى يكشف الحالات الجائزة

دراسة : الحصول على لقاح الإنفلونزا يقلل من الإصابة بالخرف بنسبة 14٪

أخبار التكنولوجيا.. بالأرقام خسائر مرعبة لفيسبوك.. وثروة مارك زوكربيرج تحتاج 2 مليون سنة شغل

بعد تخلي بيجو وسيتروين عنها... تويوتا تتولى تطوير وبناء أيجو X لعام 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

فيسبوك تكشف حقيقة تعرض بيانات المستخدمين للاختراق عقب الخلل الذي ضرب المنصة

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

قد اللعبة.. ظهور أغرب سيارة في شوارع السعودية| فيديو

زيادة الوزن.. تحذيرات مهمة من تصوير الطعام قبل تناوله

فيديو

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

فيديو جراف.. عقارات بالملايين.. الديوان الملكي الأردني: وثائق باندورا غير دقيقة

خسائر بالمليارات .. تفاصيل ليلة سقوط فيسبوك وواتساب وإنستجرام "فيديو"

فيديو جراف.. رأفت الهجان.. كرمه السادات وإيهاب نافع حلقة وصل مع المخابرات.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

اﻟﻤﺰﻳﺪ