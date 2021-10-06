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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 -10-2021

ارشيفية
ارشيفية

ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-10-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وجاءت على النحو الآتي:

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24  878 إلى 880
عيار 22  805 إلى 807
عيار 21  768 إلى 770
عيار 18  658 إلى 660
عيار 14  512 إلى 513
عيار 12  439 إلى 440
الاونصة  27,297 إلى 27,368
الجنيه الذهب  6,144 إلى 6,160
الكيلو  877,714 إلى 880,000

سعر الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب،  باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

اسعار الذهب اليوم الاربعاء سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الجرام من عيار 18

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