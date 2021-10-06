أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 -10-2021

ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-10-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وجاءت على النحو الآتي:

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 878 إلى 880

عيار 22 805 إلى 807

عيار 21 768 إلى 770

عيار 18 658 إلى 660

عيار 14 512 إلى 513

عيار 12 439 إلى 440

الاونصة 27,297 إلى 27,368

الجنيه الذهب 6,144 إلى 6,160

الكيلو 877,714 إلى 880,000

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.