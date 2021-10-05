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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تصدره السوشيال ميديا.. أول تعليق من هنادي مهنا على دورها في "إلا أنا بدون ضمان"

هنادي مهنا
هنادي مهنا

عبرت الفنانة هنادي مهنا، عن عميق فرحتها سعيدة بدورها في مسلسل “إلا أنا بدون ضمان" الموسم الثاني، قائلة :"سعيدة جدا بردود الأفعال على السوشيال ميديا والترندات اللي حققها المسلسل".

وأضافت هنادي مهنا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"اول حاجة شدتني في الدور أنه وقعي جدا وكل المشاكل اللي بيقدمها موجودة في فعلا عند البنات والسكوت على المشاكل ".

وتابعت الفنانة هنادي مهنا، أن مسلسل لا انا يحكي الواقع بدرجة كبيرة، مستدركة انها قدمت دور هام في هذا العمل في مشوارها الفني وتعتذ به كثيرا.

وعن الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد، أكدت الفنانة هنادي مهنا، أن الحالة الصحية جيدة حاليا وتسير للأفضل.

هنادي مهنا إلا أنا السوشيال ميديا الفنانة هنادي مهنا اخبار التوك شو

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