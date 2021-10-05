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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وتألقت نوال الزغبي بإطلالة كاجوال بالجينز، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها، وأضافت لمسات خفيفة من الميك أب تناسب اللوك بألوان النيود الفاتحة.

 

ولاقت الزغبي تفاعلا كبيرا من جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات حول جمالها “جميلة - اطلالة مميزة”.

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نوال الزغبي تشارك جمهورها بـ إطلالة جديدة.. شاهد

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نوال الزغبي عبر انستجرام : شو حلوة نعمة النسيان

يذكر أن كليب “عليه ابتسامة” للفنانة نوال الزغبي حقق مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إذ تم طرحه في 23 أغسطس الماضي.

 

وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة" باللهجة الخليجية عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

 

الأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.

 

وروجت الفنانة نوال الزغبى لـ كليبها الجديد "عليه ابتسامة"، من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

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