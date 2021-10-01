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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي تشارك جمهورها بـ إطلالة جديدة.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة نوال الزغبى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” . 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي: 

مشاء الله - صبح الورد - ربنا يحفظك 

وكان كليب “عليه ابتسامة” للفنانة نوال الزغبي حقق مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إذ تم طرحه في 23 أغسطس الماضي.

 

وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة" باللهجة الخليجية عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

 

الأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.

وروجت الفنانة نوال الزغبى لـ كليبها الجديد "عليه ابتسامة"، من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

الفنانة نوال الزغبي

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