خريف المخابرات الأمريكية| سقوط عشرات العملاء والجواسيس حول العالم.. تسريب سري للغاية يكشف تراجع قدرات CIA .. وروسيا والصين وإيران وباكستان تفوز بجولات استخباراتية أمام واشنطن

مخابرات روسيا والصين وإيران وباكستان تمكنت من تجنيد عملاء لـ CIA

استهانة المخابرات الأمريكية بالخصوم أكبر آفة أصابتها في السنوات الأخيرة

مسؤولون سابقون: مهارات الاستخبارات الأمريكية أصبحت رديئة



كشف تسريب لبرقية أرسلت إلى جميع تمركزات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول العالم عن خريف محتمل لوكالة التجسس التابعة للدولة الأقوى في العالم، بيد أن تراجعا في القدرات البشرية قد أصابها والذي ظهر في الأخطاء الفادحة للقادة والضباط واختلال في أولويات العمل، نتج عنه تلقي ضربات موجهة -وإن كانت غير معلنة - من قبل ألد خصوم الولايات المتحدة.



وقال تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" فقدت العشرات من العملاء أو المجندين لتبليغ المعلومات حول العالم، سواء عن طريق إلقاء القبض عليهم أو قتلهم أو كشفهم.

وذكرت نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن كبار مسؤولي مكافحة التجسس الأمريكيين أبلغوا جميع محطات وقواعد وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" حول العالم، الأسبوع الماضي، بأن أعداد مقلقة من المخبرين الذين تم تجنيدهم من دول أخرى للتجسس لصالح الولايات المتحدة قد تم أسرها أو قتلها.

وقالت الرسالة التي بعثت في برقية سرية للغاية غير عادية، إن مركز مهمة مكافحة التجسس التابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد نظر في عشرات الحالات في السنوات العديدة الماضية بشأن مخبرين أجانب قُتلوا أو اعتقلوا أو تعرضوا للاختراق أو تم كشفهم أو تجنيدهم في المقابل. على الرغم من اختصار البرقية، فقد حددت البرقية عددًا محددًا من العملاء الذين أعدمتهم وكالات استخبارات متنافسة - وهي تفاصيل بالغة الدقة لا يشاركها مسؤولو مكافحة التجسس عادةً في مثل هذه البرقيات.

وسلطت البرقية الضوء على الصراع الذي تواجهه وكالة التجسس لأنها تعمل على تجنيد جواسيس حول العالم في بيئات عمل صعبة، وفي السنوات الأخيرة، كانت أجهزة الاستخبارات المعادية لأمريكا في دول مثل روسيا والصين وإيران وباكستان تطارد مصادر وكالة المخابرات المركزية وفي بعض الحالات تمكنت من تحويلهم إلى عملاء مزدوجين.

ومع الاعتراف بأن تجنيد الجواسيس هو عمل محفوف بالمخاطر، أثارت البرقية القضايا التي ابتليت بها الوكالة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ضعف الحرفية مثل؛ أن تكون واثقًا جدًا من المصادر؛ التقليل من أهمية وكالات الاستخبارات الأجنبية، والتحرك بسرعة كبيرة لتجنيد المخبرين مع عدم إيلاء اهتمام كافٍ لمخاطر التجسس المضاد المحتملة - وهي مشكلة وصفتها البرقية بـ"وضع المهمة بمكانة فوق أولوية الأمن".

أظهر العدد الكبير من العملاء المخترقين في السنوات الأخيرة أيضًا البراعة المتزايدة للبلدان الأخرى في استخدام ابتكارات مثل المسح البيومتري والتعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي وأدوات القرصنة لتتبع تحركات ضباط وكالة المخابرات من أجل اكتشاف مصادرهم.

وفي حين أن وكالة المخابرات المركزية لديها العديد من الطرق لجمع المعلومات الاستخبارية لمحلليها من أجل صياغتها في ملخصات لواضعي السياسات، تظل شبكات المخبرين البشريين الموثوق بهم حول العالم هي محور جهودها، وهو نوع المعلومات الاستخبارية التي من المفترض أن تكون الوكالة الأفضل في العالم في جمعها و تحليلها.

قال مسؤولون سابقون إن تجنيد مخبرين جدد هو الطريقة التي يحصل بها "ضباط الحالة" في وكالة المخابرات المركزية - الجواسيس في الخطوط الأمامية - على الترقيات. لا يتم عادةً ترقية ضباط الحالة لإجراء عمليات استخبارات مضادة جيدة، مثل معرفة ما إذا كان المخبر يعمل بالفعل في بلد آخر.

كرست الوكالة الكثير من اهتمامها خلال العقدين الماضيين للتهديدات الإرهابية والصراعات في أفغانستان والعراق وسوريا، لكن تحسين جمع المعلومات الاستخبارية عن القوى المعادية، الكبيرة والصغيرة على حد سواء، أصبح مرة أخرى حجر الزاوية في أجندة وكالة المخابرات المركزية، خاصة وأن صناع السياسة يطالبون بمزيد من التبصر في الصين وروسيا.



قال مسؤولون سابقون إن فقدان المخبرين ليس مشكلة جديدة. لكن البرقية أظهرت أن القضية أكثر إلحاحًا مما هو مفهوم للجمهور.

كان التحذير، بحسب من قرأوه، موجهاً في المقام الأول إلى ضباط وكالة الخطوط الأمامية، وهم الأشخاص الأكثر مشاركة بشكل مباشر في تجنيد المصادر وفحصها. ذكّرت البرقية ضباط الحالة في وكالة المخابرات المركزية للتركيز ليس فقط على تجنيد المصادر، ولكن أيضًا على القضايا الأمنية بما في ذلك فحص المخبرين والتهرب من أجهزة الاستخبارات العدائية.

من بين أسباب إرسال البرقية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوثيقة، حث ضباط الحالة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على التفكير في الخطوات التي يمكنهم اتخاذها بأنفسهم ليقوموا بعمل أفضل في إدارة المخبرين.



وقال مسؤولون سابقون إنه يجب أن يكون هناك تركيز أكبر على الأمن ومكافحة التجسس، بين كبار القادة وأفراد الخطوط الأمامية على حد سواء، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتجنيد المخبرين، الذين يسمونهم ضباط الـ"سي آي أيه" عملاء.

وقال دوغلاس لندن الناشط السابق في الوكالة "لا أحد في نهاية المطاف يتحمل المسؤولية عندما تسير الامور للأسوأ مع عميل". وأضاف:"في بعض الاحيان هناك أشياء خارجة عن سيطرتنا لكن هناك أيضا حالات من الحمق والإهمال، ولا يتحمل الاشخاص الذين يشغلون مناصب عليا المسؤولية أبدا".

قال السيد لندن إنه لم يكن على علم بالبرقية. لكن كتابه الجديد "المجند: التجسس والفن المفقود للاستخبارات الأمريكية"، يجادل بأن تحول وكالة المخابرات المركزية نحو العمل السري والعمليات شبه العسكرية قوض التجسس التقليدي الذي يعتمد على التجنيد الآمن للعملاء والتعامل معهم.

وقال مسؤولون سابقون إن هناك رسائل عالمية بعث بها إلى وكالة المخابرات المركزية ومحطاتها وقواعدها، والتي تشير إلى اتجاهات أو مشاكل مقلقة، أو حتى تحذيرات حول مشاكل التجسس المضاد، لم يسمع بها أحد، ومع ذلك، فإن المذكرة التي تحدد عددًا محددًا من المخبرين الذين تم اعتقالهم أو قتلهم من قبل قوى معادية هي مستوى غير عادي من التفاصيل، وهو مستوى يشير إلى أهمية المشاكل الحالية. وقال مسؤولون سابقون إن مسؤولي مكافحة التجسس يحبون عادة إبقاء مثل هذه التفاصيل سرية حتى عن قوة العمل الواسعة التابعة لـ"سي آي إيه".

ورفضت المتحدثة باسم وكالة المخابرات المركزية الرد على سؤال حول البرقية.

شيتال تي باتيل، التي أصبحت العام الماضي مساعد مدير وكالة المخابرات المركزية لمكافحة التجسس وتقود مركز المهمة هذا، لم تتردد في إرسال تحذيرات واسعة إلى مجتمع الضباط الحاليين والسابقين في وكالة المخابرات المركزية.

في يناير، أرسلت باتيل خطابًا إلى ضباط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المتقاعدين، تحذر من العمل مع الحكومات الأجنبية الذين يحاولون بناء قدراتهم الجاسوسية من خلال تعيين مسؤولي استخبارات متقاعدين. وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة، التي تم تسريبها على الفور ، تضمنت أيضًا تحذيرات بشأن التحدث إلى الصحفيين.

يقول المسؤولون السابقون إن الانتقادات هي وسيلة لدفع ضباط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. ليصبحوا أكثر جدية بشأن مكافحة التجسس.

أشارت المذكرة التي تم إرسالها الأسبوع الماضي إلى أن الوكالة قللت من تقدير خصومها ، وأن الاعتقاد بأن ضباطها والحرفية التقليدية أفضل من أجهزة المخابرات الأخرى، لكن نتائج الدراسة أظهرت أن البلدان التي تستهدفها الولايات المتحدة ماهرة أيضًا في تعقب المخبرين.

يعتقد بعض المسؤولين السابقين أن مهارات الوكالة في إحباط أجهزة الاستخبارات العدائية قد أصبحت رديئة بعد عقود من التركيز على التهديدات الإرهابية والاعتماد على الاتصالات السرية المحفوفة بالمخاطر. ويختلف تطوير وتدريب وتوجيه المخبرين الذين يتجسسون على الحكومات الأجنبية في بعض النواحي عن تطوير المصادر داخل الشبكات الإرهابية.

وبينما حددت المذكرة أعدادًا محددة من المخبرين الذين تم اعتقالهم أو قتلهم، إلا أنها قالت إن عدد المخبرين الذين تحولوا ضد الولايات المتحدة غير معروف تمامًا. في بعض الأحيان، لا يتم القبض على المخبرين الذين تم اكتشافهم من قبل أجهزة استخبارات الخصوم، ولكن بدلاً من ذلك يتم تحويلهم إلى عملاء مزدوجين يقدمون معلومات مضللة إلى وكالة المخابرات المركزية، والتي يمكن أن يكون لها آثار مدمرة على جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها. قال مسؤولون سابقون إن الباكستانيين كانوا فعالين بشكل خاص في هذا المجال.

يعني انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أفغانستان أن معرفة المزيد عن علاقات باكستان بحكومة طالبان والمنظمات المتطرفة في المنطقة سيصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. نتيجة لذلك، أصبح الضغط مرة أخرى على وكالة المخابرات المركزية، لبناء وصيانة شبكات المخبرين في باكستان، وهي دولة لها سجل في اكتشاف وكسر تلك الشبكات.

وبالمثل، فإن تركيز الإدارات المتعاقبة على منافسة القوى العظمى وتحديات الصين وروسيا يعني أن بناء شبكات تجسس وحماية تلك المصادر أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

قال مسؤولون سابقون إن التكنولوجيا في تلك البلدان أصبحت مشكلة أيضًا. لقد سهّل الذكاء الاصطناعي، والمسح البيومتري، والتعرف على الوجه، وغيرها من التقنيات، من السهل على الحكومات تتبع ضباط المخابرات الأمريكيين العاملين في بلادهم. وقد جعل ذلك مقابلة المصادر والتواصل معها أكثر صعوبة.

خرق لنظام الاتصالات المصنف أو 'كوفكوم' الذي تستخدمه وكالة المخابرات المركزية. ساعد في فضح شبكات الوكالة في الصين وإيران، وفقا لمسؤولين سابقين. في كلتا الحالتين تم إعدام المخبرين، وتعين على الوكالة إخراج آخرين وإعادة توطينهم.

في إيران والصين، يعتقد بعض مسؤولي المخابرات أن الأمريكيين قدموا معلومات لوكالات الخصوم التي كان من الممكن أن تساعد في كشف المخبرين. مونيكا إلفريدي ويت، الرقيب السابق في القوات الجوية التي انشقت إلى إيران، وجهت إليها تهمة تقديم معلومات إلى طهران في عام 2019. واستفاد الإيرانيون من معرفتها فقط بعد التأكد من إمكانية الوثوق بها. في وقت لاحق من ذلك العام، قام جيري تشون شينج لي، وهو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، حُكم عليه بالسجن 19 عامًا لإفادته أسرارًا للحكومة الصينية.

يقول المسؤولون السابقون إنه لا يوجد نقص في الأمثلة على الأماكن التي ركزت فيها الوكالة على المهمة لدرجة أن الإجراءات الأمنية لم يتم أخذها في الاعتبار بشكل مناسب. وفي بعض الحالات، يمكن أن يواجه العميل عواقب مميتة.

وقال لندن إن التفجير الذي وقع في عام 2009 في قاعدة للسي آي ايه في خوست، أفغانستان، وأسفر عن مقتل سبعة من موظفي الوكالة، كان مثالا جيدا على المهمة الأمنية. وفي ذلك الهجوم الانتحاري، اعتقد طبيب أردني من وكالة مكافحة الهجمات أن وكالة مكافحة الهجمات قد أقنعها باختراق تنظيم القاعدة قد انقلب في الواقع ضد الولايات المتحدة.

وقال لندن:"كنا في مثل هذا الاندفاع لتحقيق مثل هذه النتيجة الكبيرة. تلك كانت أخطاء في الحرفة".

وأضاف أنه من المهم تذكير القوى العاملة في الـ"سي آي إيه" بالضرر الذي يمكن أن يحدث عندما تنقضي الحرفة.

وتابع:"قم بعملك ولا تكن كسولا. واستعداد للقول إننا لسنا مثاليين كما نعتقد. هذا شيء إيجابي".