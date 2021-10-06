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فيديو جراف

مش بيصرف عليا.. نورعمرو دياب تفجر مفاجأة عن آخر لقاء مع والدها

صدى البلد

ظهرت نور عمرو دياب ابنتة المطرب عمرو دياب في فيديو لايف من خلال حسابها على تطبيق الانستجرام وكشفت عن العديد من أسراراها الشخصية وعلاقتها بوالدها ووالدتها شيرين رضا وكشفت عن اخر لقاء مع والدها .

نور عمرو دياب في لايف على انستجرام 

نشرت نور دياب صورة لها برفقة خطيبها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وكشفت نور دياب ابنته الفنان عمرو دياب وشيرين رضا ، عن خاتم الخطبة في الصور ، وعلقت قائلة : " احبك كثيرا ".

تفاصيل عن خطيب نور عمرو دياب 

شاب يُدعى «كيران» يحمل الجنسية البريطانية والغانية.
على الرغم من أصوله الأفريقية إلا أنه يتمتع بملامح أوروبية.
يقصي أوقاتا كثيرة داخل الجيم، حيث يتدرب على رفع الحديد واللياقة البدنية.
يعمل مدربًا للملاكمة، وتدريبات اللياقة.
يعمل أيضًا مصورًا فوتوغرافيًا، والتقط العديد من الصور لحبيبته نور.

وأجرت الإعلامية ريم ميلاد حوارا مع النجمة شيرين رضا ببرنامج "Et بالعربي" بعد إعلان ابنتها نور عمرو دياب عن خطبتها، وعلقت شيرين رضا على الخطوبة وقالت: "باركت لنور على الخطوبة بس مباركتلهاش على السوشيال ميديا ودي بنتي بنتكلم أنا وهي في اليوم ٥٠ ألف مرة وبحب أن كلامي معاها يبقا برايفت بنا".

ووجهت شيرين رضا رسالة لنور ونصحتها أن تكون سعيد وقالت: "أحب أقولها تنبسط ومتسمعش كلام الناس السخيفة اللي بتحط تعليقات سخيفة من ناس متعرفناش ومعرفش إحنا مين ولا بنتكلم إزاي فتركز في حياتها ومتركزش مع الناس ويارب حياتها تبقى سعيدة".

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن اسرار نور عمرو دياب الشخصية واخر لقاء لها مع والدها من خلال الفيديوجراف التالي:

نور عمرو دياب نور عمرو دياب عمرو دياب

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