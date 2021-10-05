ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

مع بداية عام دراسى جديد وفى ظل مكافحة الدولة لمراكز الدروس الخصوصية والمنتشرة في كل مكان وبعد أن أغلقت ابوابها واتخازها لاشكال جديدة بدون اعلان

و معاناة الأسر المصرية من الدروس الخصوصية والنزيف المستمر لميزانيات الأسر والفشل فى مقاومة الدروس الخصوصية ومراكزها التى كانت منتشرة فى كل شوارع مصر وخلال أزمة وباء كورونا قامت الدولة بإجراءات صارمة بمنع التجمعات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية.

ماذا يفعل أبنائنا الان ؟؟

يقومون بمتابعة دروسهم الكترونيا ويبذلون الجهد دون الاستعانة بالدروس الخصوصية وخاصة طلبة الثانوية العامة ومتابعة الدروس الالكترنية عبر فيديوهات يوتيوب "مجانا" وهناك الكثير من مشاهير المدرسين المعروفين للطلبة كل حسب المادة التى يدرسها لطلبته هناك مدرسين تقوم بتصوير فيديوهات خصيصا بالشرح وهناك من يقوم بالتصوير أثناء القائه للدروس التى يقوم بالقائها على طلبته.

وازاء قرارات الدولة بغلق مراكز الدروس الخصوصية فى كل انحاء مصر تفتق ذهن المدرسين على حيلة تجلب المال الفائت عليهم من الدروس الخصوصية وذلك عن طريق دخول طلبة الثانوية العامة على أى فيديو لمشاهدته تظهر له رسالة تخبره بأنه اذا كان يرغب فى مشاهدة الفيديو عليه ان يقوم بسداد عشرين جنيه أو اربعون جنيها لجزء من مادة الكيماء أو الفيزياء أو اللغة الفرنسية وخلافه أما فى حال طلب المادة بالكامل تتراوح مابين أربعمائه جنيه إلى سبعمائة جنيه بأن تظهر رسالة برقم كودى بسداد المبلغ المحدد صالح لمدة ساعة فقط خلال انظمة الدفع الالكتروني المنتشرة فى كل مكان, وهذا من واقع تجربتي الشخصية مع نجلى الذى يدرس بالثانوية العامة العام الماضى .

يجب علينا التصدى لهذا الأمر الذى نخشاه مستقبلا ان يتم استغلال هذه الوسيلة والسيطرة عليها من مافيا الدروس الخصوصية, كما ان الايرادات الناتجة عن تلك العمليات تقع بعيدا عن أعين مصلحة الضرائب واستخدام هذه الوسيلة للتهرب الضريبى وقد سبق وان كتبت مقال يحمل عنوان تكنولوجيا التهرب الضريبى واعتقد ان هذه الحالة احدى صورها.