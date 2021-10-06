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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

8 أحكام مهمة لصحة الصلاة يغفل الناس عنها

الصلاة
الصلاة

أحكام مهمة لصحة الصلاة ، كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن سؤال يشغل بال الكثير ، وهو أحكام مهمة لصحة الصلاة يغفل عنها الكثير، مقدما إيضاح لها في خمس دقائق، لإفادة الناس.

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أحكام مهمة لصحة الصلاة

 

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك أحكام مهمة لصحة الصلاة يغفل عنها كثير من الناس، منوها أنه يجب على المسلم أن يعرف أحكام صحة الصلاة لئلا يفعلها وبالتالي يحتار في أمره ويشك في صلاته ، صحيحة كانت أم باطلة؟

 

1 - الصلاة بالفانلة الحمالات

 

تجوز الصلاة بالفانلة الداخلية "الحمالات" ولكن مع الكراهة علي رأي جمهور العلماء ، فالله أحق بمن يتزين له، لكن ورد عن النبي أنيصلي الإنسان في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ، والعلماء قالوا إن النهي للكراهة.


2 - الصلاة خلف الإمام الفاسق

 

الصلاة خلف الإنسان الفاسق ، قال عنها الإمام النووي، بأن سيدنا عبدالله بن عمر، صلى خلف الحجاج بن يوسف، فلما سئل : أتصلي خلف هؤلاء؟ فقال: من قال حي على الصلاة ، أجبته، ومن قال حي على الفلاح، أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم، لا أجيبه.

3 - الصلاة خلف مرتدي الحذاء

 

بالنسبة للصلاة خلف من يرتدي النعل ، فالصحيح أن النبي صلى في النعل، كما سئل أنس بن مالك "أكان النبي يصلي في نعليه، قال: نعم" ولكن لا ينبعي أن يدخل المسلم المسجد بالنعل، ولكن يمكن له أن يصلي خارج المسجد إذا كان مزدحما، ولابد أن يكون النعل طاهر.

4 - حكم التنكيس في الصلاة

 

التنكيس في الصلاة، يعني قراءة المتأخر قبل المتقدم، وهو قراءة سورة الإخلاص وبعدها سورة النصر، بخلاف ترتيب المصحف، فتنكيس السور صحيحة ولكنها مكروهة، أما التنكيس في الحروف والكلمات.


5 - حكم قراءة الفاتحة فقط في الصلاة

 

بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة فقط في الركعة الأولى والثانية، فالصلاة صحيحة، لأن جمهور العلماء يرون أن قراءة سورة بعد الفاتحة سنة وليست واجبة.


6 - حكم وجود جماعتين في المسجد

 

الأصح ألا يشرع السلم في إنشاء جماعتين في نفس الوقت، ولو حصل بدون قصد فالصلاة صحيحة ولا تبطل صلاة الجماعتين

7 - الخروج من المسجد بعد الآذان

 

الأصل أن المسلم لا يخرج من المسجد بعد الأذان، وهذا ليس على سبيل التحريم ولكن على سبيل الكراهة وتزول الكراهة لو كان هناك ضرورة.

8 - السرية في وقت الجهر أثناء الصلاة


الصلاة صحيحة، ولكن الاختلاف بين الفقهاء في حكم سجود السهو، فالحنفية قالوا بوجوب سجود السهو، والمالكية قالوا بأنه يسن السجود، والشافعية والحنابلة قالوا الصلاة صحيحة ولا يحتاج لسجود سهو.

أحكام مهمة لصحة الصلاة أحكام مهمة لصحة الصلاة يغفل عنها الكثير الصلاة بالفانلة الحمالات الصلاة خلف الإمام الفاسق الصلاة خلف مرتدي الحذاء حكم التنكيس في الصلاة حكم قراءة الفاتحة فقط في الصلاة حكم وجود جماعتين في المسجد

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