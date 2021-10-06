قائمة أكثر 10 سيارات ملاكي مبيعاً بمصر

أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات الأميك عن اكثر السيارات الملاكي مبيعا بالسوق المحلي المصرى خلال أول 8 شهور من العام الحالى 2021 .

وجاءت نسب مبيعات طرازات السيارات الملاكي حسب تقرير الأميك ، بتصدر سيارات العلامة التجارية نيسان .

وخلال السطور التالية سنتعرف على قائمة اكثر عشر طرازات مبيعا فى السيارات الملاكي .

1- نيسان صني بعدد بيع 11.074 ألف مركبة

2- تويوتا كورولا بعدد بيع 10.668 ألف مركبة

3- فيات تيبو بعدد بيع 8708 مركبة

4- كيا سبورتاج بعدد بيع 8445 مركبة

5-MG 5 بعدد بيع 7936 مركبة

6- هيونداي توسان بعدد بيع 6570 مركبة

7- BYD F3 بعدد بيع 4449 مركبة

8- شيفروليه أوبترا بعدد بيع 4294 مركبة

9- هيونداي النتراCN7 بعدد بيع 4142 مركبة

10- MG ZS بعدد بيع 3955 مركبة.

ومن المعروف ان السيارة نيسان صني من فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان ، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك .

و تعتمد تتسارع نيسان صنى موديل 2022 ، من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.