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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قائمة أكثر 10 سيارات ملاكي مبيعاً بمصر

صدى البلد

أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات الأميك عن اكثر السيارات الملاكي مبيعا بالسوق المحلي المصرى خلال أول 8 شهور من العام الحالى 2021 .

 

وجاءت نسب مبيعات طرازات السيارات الملاكي حسب تقرير الأميك ، بتصدر سيارات العلامة التجارية نيسان  .

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على قائمة اكثر عشر طرازات مبيعا فى السيارات الملاكي .

 

1- نيسان صني بعدد بيع 11.074 ألف مركبة

 

2- تويوتا كورولا بعدد بيع 10.668 ألف مركبة

 

3- فيات تيبو بعدد بيع 8708 مركبة

 

4- كيا سبورتاج بعدد بيع 8445 مركبة

 

5-MG 5  بعدد بيع 7936 مركبة

 

6- هيونداي توسان بعدد بيع 6570 مركبة

 

7- BYD F3  بعدد بيع 4449 مركبة

 

8- شيفروليه أوبترا بعدد بيع 4294 مركبة

 

9- هيونداي النتراCN7  بعدد بيع 4142 مركبة

 

10- MG ZS بعدد بيع 3955 مركبة. 

 

ومن المعروف ان السيارة نيسان صني من فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان ، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك .

 

و تعتمد تتسارع نيسان صنى موديل 2022 ، من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

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