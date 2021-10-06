ركود حركة البيع والشراء قبل الدراسة بأيام.. أسعار الأدوات المدرسية في أسواق البحيرة

العام الدراسي الجديد

بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، تشهد أسعار الأدوات المدرسية ارتفاعاً ملحوظاً داخل الأسواق، سواء أسعار الزي المدرسي أو الحقائب والكتب والكشاكيل المدرسية، حيث ارتفعت الأسعار عن العام السابق بنسبة تصل إلى 20٪ إلى 30٪ فى كافة المستلزمات المدرسية.

ورصدت كاميرا "صدى البلد، أثناء جولتها داخل الأسواق في محافظة البحيرة، استياء أولياء الأمور بسبب زيادة الأعباء المعيشية التي يواجهها الآباء والأمهات مع بداية كل عام،مما أدى إلى ركود حركة البيع والشراء.

ويقول هاني شريف، بائع جملة بمدينة دمنهور: إن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية هذا العام أدي إلى ركود حركة البيع والشراء، رغم أن هذا العام صدر قرار بعودة الدراسة داخل المدارس بعد توقفها أكثر من عامين بسبب جائحة فيروس كورونا ".

وأضاف شعبان أن ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية تتراوح هذا العام ما بين 20% و30% بحسب نوع الأدوات، لافتًا إلى أن ارتفعت أسعار الحقائب المدرسية، بنسبة 20%، كما ارتفعت أسعار الزى المدرسى بنسبة تتراوح 25% حتي 30%.

ووصف أحمد خميس، صاحب محل أدوات مدرسية، الإقبال بالضعيف هذا العام، لعدة عوامل أولها أن هذا العام شهدت الأسعار ارتفاع ملحوظ بسبب عودة الدراسة مرة أخرى بعد توقفها عامين، والسبب الثانى ان عدد كبير من أولياء الأمور قاموا بالاكتفاء بأدوات العام الماضي لتقليل العبء عليهم هذا العام.

وكما أوضح حسين ابراهيم ولي أمر، أن أسعار الأدوات المدرسية هذا العام مرتفعة جدا بالمقارنة بالعام الماضي، مؤكداً إلى أن الأدوات المدارس أصبحت عبء ثقيل على أولياء الأمور، مشيرة إلى أن أسعار الشنط المدرسية تبدأ من 150‪ جنية و الزي المدرسي يبدأ من 400‪ جنيه ، بالإضافة إلى باقي المستلزمات الدراسية.

.