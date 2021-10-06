رئيس هيئة الأنفاق يكشف سعر تذكرة قطار المونوريل الجديد |فيديو

قال الدكتور عصام والي، رئيس هيئة الأنفاق، إنه يتم تنفيذ خطي مونوريل وهو من أطول الخطوط في العالم، وسيكونان بمثابة نقلة نوعية في المواصلات العامة في مصر.



وأشار "والى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه سيتم تنفيذ تجربة لـ "المونوريل" على مساره في تجربة خط العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف رئيس هيئة الأنفاق عن سعر تذكرة قطار المونوريل قائلاً: "نحسب مصاريف تشغيل وصيانة الوحدات المتحركة، وسعر المواصلات البديلة ومقارنتها، لتقترب منها وصولاً للأداء الاقتصادي المتكامل".



حمولة المونوريل تتراوح من 15 ألف راكب بالساعة

وأكد أن حمولة المونوريل تتراوح بين 15 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه و45 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، وتتم إدارته بصورة إلكترونية، ومعامل الأمان نسبته 100%، وسرعته تصل لـ 90 كيلو مترًا في الساعة.