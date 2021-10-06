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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 6 أكتوبر 2021، 29 صفر 1443 هجرية.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 4:25 ص
الشروق 5:51 ص
الظهر 11:43 ص
العصر 04: 3 م
المغرب 5:44 م
العشاء 6:52 م

 

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

الفجر 4:30 ص
الشروق 5:57 ص
الظهر 11:49 ص
العصر 3:9 م
المغرب 5:39 م
العشاء 6:57 م

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

الفجر 4:21 ص
الشروق 5:47 ص
الظهر 11:39 ص
العصر 3:00 م
المغرب 5:30 م
العشاء 6:48 م

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

الفجر 4:17 ص
الشروق 5:38 ص
الظهر 11:31 ص
العصر 2:53 م
المغرب 5:23 م
العشاء 6:39 م

 

مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجر 4:56 ص
الشروق 5:18 ص
الظهر 11:12 ص
العصر 3:35 م
المغرب 6:06 م
العشاء 7:20 م

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