ندى بسيوني عبر إنستجرام: لا تبعثر أوهامك حتى لا يتعثر فيها الأنقياء

حرصت الفنانة ندى بسيونى علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ندى بسيوني باطلالة جذابة مرتدية فستاناً قصيراً باللون الاسود، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة دون أي تكلف بشعرها الأشقر والذي اعتادت الظهور به دائما.



واعتمدت ندى على مكياج باللون الهادئ الذى أبرز جمالها، وعلقت "لا تبعثر أوهامك حتي لا يتعثر فيها الأنقياء" ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وكانت أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور أم ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي.



مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على، وبطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد.



وتقدم ندى بسيوني برنامج على قناة النهار، تحت عنوان حاجة حلوة والذي يوثق تاريخ المناطق الجمالية في مصر.