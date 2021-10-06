في طريقها إلى لبنان.. سفينة إيرانية ثالثة محملة بالنفط تصل سوريا

أعلنت خدمة "تانكر تراكرز" لتتبع حركة الناقلات، إن الناقلة الإيرانية الثالثة المحملة بالوقود إلى لبنان، وصلت مرفأ بانياس في سوريا، اليوم الأربعاء.

وحسب ما ذكرته خدمة "تانكر تراكرز" على حسابها بموقع "تويتر"، أن ناقلة النفط ستسلم حمولتها إلى حزب الله اللبناني لتوزيعها فيما بعد.

وكان موقع لمراقبة حركة السفن قال في 19 سبتمبر الماضي، إن سفينة إيرانية ثالثة في طريقها إلى الموانئ السورية ليتم نقل حمولتها لاحقا إلى لبنان.

فيما أكد رئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، في وقت سابق، أن شحنات الوقود الإيرانية التي أدخلها حزب الله إلى البلاد انتهاك لسيادة لبنان، وذلك وفق تصريحات نشرها مكتبه على موقع " تويتر".

وقال ميقاتي: "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية.

فيما أعلنت الخارجية الإيرانية، أن شحنة الوقود المرسلة للبنان جاءت وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماما من قبل التجار اللبنانيين، وأكدت أنه لو أرادت الحكومة اللبنانية أیضا شراء الوقود من إيران فإنها ستضعه تحت تصرفها على الفور.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، ردا على تصريحات رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، الذي اعتبر إرسال الوقود الإيراني انتهاكا لسيادة لبنان، إن "إيران ملتزمة دوما بدعم أصدقائها والحكومات الصديقة لها".

وأضاف أن "هذه العملية التجارية جرت بطلب من التجار اللبنانيين وهي عملية شراء عادية وطبيعية تماما حيث تم بموجبها إرسال شحنة الوقود".

وتابع المسؤول الإيراني: "إنني لا أبدي الرأي حول قضايا لبنان الداخلية ولكن يمكنني أن أطمئنكم بأنه لو أرادت الحكومة اللبنانية غدا شراء الوقود منا لمعالجة مشاكل شعبها فإننا سنضعه تحت تصرفها".