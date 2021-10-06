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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط شرطيين مزيفين يسرقون أهالي المطرية

صدى البلد

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض علي عصابة مسلحة ينتحلون صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات الموطنين ، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية يفيد ورود بلاغ من سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه ٥ أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" وادعوا بأنهم رجال شرطة ، وقاموا بتفتيشه والاستيلاء منه على مبلغ مالى ولاذوا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة.

أمكن ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة .

وعثر بحوزتهم على 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار – جهاز إتصال لاسلكى"نموذج غير حقيقى" – مبلغ مالى- قيد "بلاستيك" .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" ، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات الواقعة ووقائع سرقة أخرى .

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة مديرية امن القاهرة اخبار الحوادث انتحال صفة رجال شرطة سرقة المواطنين

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