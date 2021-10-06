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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الألمانية تداهم شبكة لغسل الأموال

الشرطة الألمانية تداهم شبكة لغسل الأموال حولت الملايين إلى تركيا وسوريا.. تفاصيل

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية تداهم شبكة لغسل الأموال حولت الملايين إلى ت

داهمت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، شبكة متطرفة يشتبه بتورطها في عمليات غسيل أموال ونقل ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا.

 

ووفقا لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، شن أكثر من 1000 عنصرا من ضباط الشرطة والقوات الخاصة الألمانية الشرطة حملة مداهمات واسعة النطاق على منازل ومكاتب في ثلاث ولايات ألمانية، تتعلق بشبكة يشتبه في أنها لغسيل الأموال والتي قيل إنها قامت بتحويل الملايين من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا.

 

وقالت الشرطة إن المداهمات التي بدأت في الساعات الأولى شارك فيها أكثر من ألف ضابط ووقعت في حوالي 80 موقعا مختلفا في ولايات نورد راين فيستفالن وساكسونيا وبريمن.

وقالت الشرطة إن هذا النشاط جزء من تحقيق في ما يسمى بشبكة الحوالة، حيث يعمل الأفراد وليس البنوك كوسطاء لتحويل الأموال. يستخدم النظام على نطاق واسع في بعض الدول.

 

وصرح متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية صباح الإثنين أن "العملية مستمرة".

 

قضى المحققون مع المدعين العامين في مدينة دوسلدورف الغربية شهورًا في التحقيق وجمع الأدلة ضد العصابات الإجرامية المشتبه بها.

وقيل إن المداهمات ركزت بشكل خاص على تلك المدينة إلى جانب مدينة فوبرتال المجاورة.

وذكرت محطة WDR الألمانية العامة أن الشبكة قيد التحقيق يشتبه في أنها حولت أكثر من 100 مليون يورو (116 مليون دولار) من الأرباح من تهريب المخدرات وغيرها من الأعمال غير القانونية إلى تركيا وسوريا ، حيث ربما تم استخدام جزء منها لتمويل جبهة النصرة والجماعات الإرهابية في سوريا.
 

الشرطة الألمانية شبكة غسيل أموال سوريا تركيا اخبار العالم

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