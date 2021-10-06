تعرف على الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2021

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 ينتظرها الكثير من طلاب الدبلومات الفنية والتي من المقرر إعلانها خلال ايام قليلة، حيث انتهي الطلاب الخميس الماضي ، من تسجيل جميع رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول في الجامعات للعام الجامعي الجديد 2021- 2022.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

كشف مصدر مسئول بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، موضحا أنه من المرجح أن تكون نتيجة التنسيق خلال ساعات من غلق باب التنسيق.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

حددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى رابطا موحدا، لطلاب الشهادات الفنية يمكن من خلاله الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بعد ظهورها وهو : https://tansik.egypt.gov.eg/application/

الكليات المتاحه لتنسيق الدبلومات الفنية 2021

كليات التربية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.

- المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.

- المعهد العالي للهندسة كفر الشيخ.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا محافظة الأقصر

- المعهد العالي للهندسة 15 مايو.

- معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد الأهرامات للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.

- كلية التعليم الصناعي والتكنولوجيا سوهاج.

- معهد القناة العالي بالسويس.

- معاهد السياحة والفنادق.

- كليات السياحة والفنادق

- كليات الهندسة.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- معهد الوادي للهندسة بالقليوبية.

- المعهد العالي للهندسة بالمنوفية.

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية.

- الأكاديمية الحديثة في المعادي للهندسة.

- كليات الفنون الجميلة.

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليات التربية الفنية.

- كليات الآثار.

- كليات الزراعة.

- كليات التجارة.

- المعاهد الفنية التجارية.

- كليات الحقوق.

الحد الأدنى بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2021



أولا: دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات

1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها

(التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) وذلك للطلاب الحاصلين على 60% فأكثر

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة.

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية – الصناعية – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك للطلاب الحاصلين على 60 % فأكثر

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان والدون بوسكو – دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل – مركز التكنولوجيا المتميز للطلاب الحاصلين على 60 ٪فأكثر

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض)التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية “فنيات تمريض” بشرط اجتياز الطالب امتحان القدرات الذي عقد بالكليات للطلاب الحاصلين على 75 % فأكثر.

ثانيا: دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية

تنسيق الجامعات 2021.. أما الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

قواعد تقليل الاغتراب - والتحويلات الدبلومات الفنية



عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع و النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات .- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.