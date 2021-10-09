مقارنة بالأسعار بين تويوتا راش وميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 | صور

استطاع الصانع الياباني العريقي تكوين سمعة طيبة علةمدار فترة كبيرة منذ ظهوره بالسوق المصري للسيارات عبر علامات مختلفة، لعل أبرزها تويوتا و ميتسوبيشي، حيث يشهد هذا العام اصدارين من فئة الكروس أوفر وهما، تويوتا راش و ميتسوبيشي اكسباندر موديلات 2022.

أداء المحركات

تتمتع السيارة تويوتا راش موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 103 حصان، و 136 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء تتكون من 4 سرعات.

تأتي السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 104 حصان، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة مكون من 4 سرعات، تنطلق من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة، خلال توقيت زمني يقدر بـ 13.8 ثانية.

عوامل الأمان

دعمت السيارة تويوتا راش موديل 2022 بالعديد من الجهيزات، مثل وسائل الامن و السلامة و التي تشمل فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، و نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، و مرايات جانبية كهربائية، مع مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف.

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، إلى جانب منظومة الحماية الخاصة بالوسائد الهوائية AIR BAGS، و حساسات مطر، و مستشعرات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف.

التجهيزات الداخلية والخارجية

حصلت سيارة تويوتا راش موديل 2022على نظام صوتي و ترفيهي مكون من 6 إلى 8 مكبرات صوتية، و مقود حركة متعدد المهام مالتي فانكشن، وجنوط رياضية 16 و17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، مرايات جانبية كهربائية، سبويلر خلفي، النظام الذكى لركن السيارة، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء أتوماتيك، وحساسات ركن خلفية، ومرايات جانبية كهربائية.

كما دعمت السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 بحزمة من الكماليات الاخرى مثل، كاميرا خلفية، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، مقود حركة للتحكم الصوتي، مع زر تفعيل و إيقاف المحرك، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية بقياس 16و 17 بوصة.

أسعار تويوتا راش:

الفئة الأولى F/O بسعر345 ألف جنيه.

الفئة الثانية HIGHLINE بسعر370 ألف جنيه.

أسعار ميتسوبيشي اكسباندر:

الفئة الأولى MIDLINE بسعر325 ألف جنيه.

الفئة الثانية هاى لاين بسعر 350 ألف جنيه.