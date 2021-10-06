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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

صدى البلد


عاشت حياتها تعاني من الحرمان المادي والمعنوي..لم تذق طعم الحب والعطف والحنان الا مؤخرا بعد اخلاء سبيلها من قيود حياتها السابقة التي لم تذق فيها الا طعم الحرمان والاستعباد..قضت أكثر من نصف عمرها في جفاف عاطفي..بحثت عن الحب لتعيش التجربة مثل باقي من في عمرها من الاناث..لم تنتظر كثيرا..بعث الله اليها من يجعلها أسعد المخلوقات باحتوائه لها وحبه الذي لا يقدر باموال وكنوز العالم..عاشت حالة من الحب والسعادة انستها ما مرت به في حياتها السابقة..كان لها بمثابة أب وأخ وزوج وحبيب وكل العلاقات الانسانية الجميلة..رسمت معه خريطة حياتها المستقبلية في كل سعادة..لم تنظر الى فقره المادي ولكن نظرت الى قلبه الذي احتواها وغير طريق حياتها الحزينة الى سيل من الحب والحنان..عاشت شبابها ومراهقتها المفقودة..أخذت تلهو وتمرح..تبدلت حياتها الى حالة من الحب والسعادة..فجاة تنقلب الموازين..ظهر البديل..حقيبة أموال متمثله في أحد الأثرياء..بسرعة البرق تحدث المقارنة..الحب أم المال..وبسرعة البرق أخذت القرار..الحجج الواهية كانت سيد الموقف لطرد القلب المحب لوجود البديل..لم تنظر الى قلب يتمزق من شدة حبه واخلاصه لها..لم تنظر الى فارق السن بينها وبين البديل صاحب حقيبة المال..اختارت المال بديلا للحب..اختارت طريق العودة للحرمان المعنوي وفقدان الحب وسيظل الصراع بين القلب والحب والبديل.. حقيبة المال.
 

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